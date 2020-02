El sumari situa a Zaplana en el cim de la trama Erial

L'expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb el PP, Eduardo Zaplana, va ocupar un “pla de jerarquia superior” en la trama de les ITV i del Pla Eòlic, que va malversar 11,2 milions d'euros, i va ser un dels “beneficiaris econòmics dels actius”.

Així es desprén de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que obra en el Jutjat d'Instrucció número 8 de València, òrgan que investiga presumptes suborns a canvi d'adjudicacions dins del cas Erial pel qual l’expresident està imputat per blanqueig de capitals, malversació i prevaricació. Al costat d'ell, figuren com investigats l'expresident de les Corts Juan Cotino; i els seus nebots, els empresaris Vicente i José Cotino, entre altres.

En la causa, sobre la qual acaba d'alçar-se el secret parcial del sumari, s'investiguen una sèrie de comissions aparentment desemborsades per “societats del grup empresarial Sedesa”, de la família Cotino, per a les adjudicacions del servei d'ITV –realitzades en 1997 durant la gestió de Zaplana en la Generalitat– i del Pla Eòlic de la Comunitat, posat en marxa en 2003. Segons el sumari, els diners pagats per Sedesa s'enviaven a una societat a l'estranger, s'ocultaven en comptes i posteriorment tornaven a Espanya.

El procés de privatització de les ITV i l'adjudicació dels parcs eòlics van ser “inusualment ràpids”, no van respectar la legalitat vigent i es van efectuar en unes condicions que van perjudicar l'erari públic, sosté l'Agència Valenciana Antifrau. L'informe de la UCO se centra en la societat Imision International, radicada a Luxemburg i sense aparent activitat mercantil, assenyalada com a principal receptora dels diners pagats per Sedesa.

També descriu així el paper que va exercir Zaplana en l'entramat: “La investigació el situa en un pla de jerarquia superior, tant en relació a les adjudicacions quan ostentava el càrrec de president com en relació a la gestió del patrimoni il·lícit aparentment obtingut fruit d'aquestes”. L'informe exposa que els indicis “evidencien” que Zaplana tenia coneixement i participació en les operatives fraudulentes i, a més, “hauria sigut un dels beneficiaris econòmics dels actius”. I ho va fer de manera “vetlada i a través de tercers”.

Els investigadors vinculen a Zaplana “amb determinades persones en moments concrets i transcendentals en l'operativa general”: Juan Cotino, Joaquín Miguel Barceló (considerat el seu presumpte testaferro), Francisco Grau (assessor) o Washington Fernando Belhot (fiduciari a l'Uruguai). Aquest últim, suposat testaferro de Zaplana i que ara està col·laborant amb la Justícia espanyola, va declarar que va entregar un total de 2,3 milions d'euros a l’expresident a través de la seua secretària particular o el seu xofer.

La declaració, segons consta en el sumari, es va produir el 25 de gener de 2019 a través de videoconferència des de Montevideo, a penes un mes després que el fiscal anticorrupció Pablo Ponce, juntament amb personal de la Interpol, participara en uns registres en la capital uruguaiana. Els investigadors del cas Erial han aconseguit recuperar al voltant d'11 milions d'euros després de la detenció de Zaplana, al maig de 2018.

Anticorrupció sospita que l'exministre i els seus col·laboradors van poder apoderar-se d'uns 17 milions d'euros en comissions irregulars després de la privatització de les ITV i el Pla Eòlic. Més de la meitat d'aquests fons, uns 5,7 milions d'euros, provenen de comptes gestionats per Belhot a Suïssa i ja es troben depositats en el compte del Jutjat d'Instrucció número 8 de València.

Cotino va portar 600.000 euros a Luxemburg

En 2001, quan era director general de la Policia Nacional, Juan Cotino va portar en mà 600.000 euros a Luxemburg per a posar en marxa la societat pantalla Imision, que va rebre més d'11 milions d'euros des d'Espanya i Andorra entre 2005 i 2009. Així ho va declarar davant el jutge l'administradora d'aquests fons, Beatriz García Paesa, neboda de Francisco Paesa (relacionat el cas Roldán).