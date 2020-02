Comerciants no donaran suport al pla del centre amb l'actuació en Colón

El president de la Confederació de Comerç d’Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha advertit a l'Ajuntament del cap i casal que, si no es modifiquen els canvis de trànsit previstos al carrer Colón, aquesta organització retira el suport que fins ara havia brindat a la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament. “Sempre se'ns ha dit que donàrem suport a un projecte determinat i l'hem secundat”, va posar en relleu Torres, que no obstant això va lamentar que se'ls estava “enganyant”.

Per això, ha sol·licitat al Consistori “paralitzar aquest contrasentit fins que hi haja un mínim de diàleg i consens”. Així es va pronunciar el representant “els comerciants del centre i de tot el sector del comerç” després de reunir-se amb la portaveu del grup municipal popular a l'Ajuntament de València, María José Catalá, per a valorar les “restriccions a la mobilitat” en Colón.

Torres va assegurar que la patronal del comerç està “a favor d'anar cap a un model de ciutat més sostenible, més amable, amb més espai per als vianants”, i va criticar als qui “estan acusant el comerç que no vol ser sostenible i que vol més contaminació”, atés que “és absolutament fals i mentida”.

Torres va assenyalar que “sempre” se'ls va traslladar que totes les línies d'autobús que passen per la plaça de la Reina fins a la de l'Ajuntament “s'anaven a substituir, la immensa majoria d'elles, per una línia que es diu C1”.

“Mai, i dic mai, i torne a dir mai, se'ns ha parlat de res del carrer Colón”, va afegir. En la seua opinió, “no hi ha un projecte” i “ha sigut una ocurrència –no tanta ocurrència perquè ja porta tres anys pensant-ho– del regidor Giuseppe Grezzi que ha ocultat absolutament a tothom, creiem que fins i tot als seus socis de Govern”.