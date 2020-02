Entitats professionals acceleraran les llicències urbanístiques i d'activitat a València

L'Ajuntament de València i els representants dels arquitectes, arquitectes tècnics, promotors, constructors i contractistes valencians van celebrar ahir que la pròxima primavera es puga comptar ja amb el decret del Consell que regula les Entitats Col·laboradores Urbanístiques (Ecus), que ajudaran en la verificació i control d'activitats urbanístiques i, d'aquesta manera, agilitar la tramitació i concessió de llicències en aquest àmbit.

Així ho van indicar responsables municipals i d'aquests col·lectius després de la trobada celebrada en el Consistori per a parlar de la tramitació de llicències urbanístiques i d'activitat. L'alcalde de València, Joan Ribó, i la seua vicealcaldessa i regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, van presidir la reunió, que van considerar “molt positiva”, i van destacar que “molt prompte” es comptarà amb el citat decret.

“La principal notícia és que un projecte que impulsem des de l'Ajuntament de València, el Decret de les Ecus, serà una realitat aquesta primavera”, va afirmar Gómez, que va ressaltar que “ahir [per despús-ahir] mateix, l'Advocacia de la Generalitat va presentar el seu informe validant el decret”. L'edil va explicar que es va decidir modificar la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (Lotup) perquè contemplara que “entitats professionals pogueren ser certificades per a poder accelerar les llicències i els permisos que donàvem des de l'àrea d'Urbanisme”.

Així mateix, la titular de Desenvolupament Urbà va valorar que l'Administració autonòmica haja anunciat que donarà “caràcter urgent al decret” i que es vaja a accelerar que el Consell Jurídic Consultiu puga validar-lo” per a possibilitar que estiga en vigor aquesta primavera. “Vull posar-ho en valor. Eixe serà el canvi més revolucionari que viurem en matèria de llicències” per a, “finalment, llevar els retards que en algunes obres tenen alguns promotors, constructores i l'Ajuntament. A partir d'ara seran les entitats les que certificaran eixa obra. Per tant, reduirem al mínim el temps i les gestions que haurà de dur a terme l'Ajuntament”, va manifestar.

“Els famosos taps seran cosa del passat”, va agregar, a més de ressaltar els “passos decidits” per a avançar en aquest camí. Ribó va afirmar que en la reunió es va apuntar “la necessitat d'accelerar al màxim possible les llicències d'obres i d'activitats” i va valorar els mecanismes impulsats pel Consistori per a avançar en aquest àmbit, entre ells, la millora dels sistemes informàtics i una nova reglamentació.

“Ha sigut una reunió molt productiva”, va insistir. En aquesta línia, Sandra Gómez va valorar decisions com escurçar els temps que passen entre que entra un projecte a l'Ajuntament i se li assigna un tècnic i s'incorporen arquitectes i enginyers als serveis de llicències i Urbanisme.

La vicealcaldessa va subratllar que en la reunió es va constatar l'objectiu compartit de comptar a València amb “un sector econòmic fort que genere ocupació i que faça que les inversions puguen vindre a la ciutat”. En aquesta línia, va exposar que l'Administració local ha d'advocar per “dur a terme mecanismes que afavorisquen que l'activitat es desenvolupe”.

En nom dels arquitectes, Mariano Bolant va qualificar també de “positiva” la reunió i va confiar que “per a estiu” es puga comptar amb “canvis importants”. “Tot pot ajudar a solucionar, les OCAs, les Ecus, els col·legis professionals, la gestió interna. Tot ajudarà al fet que es resolga –la situació de les llicències–. No és fàcil, però apostem tots pels mateixos objectius. Si totes les parts estem en la mateixa línia d'actuació, al final aconseguirem resultats positius”, va declarar.

Antonio Olmedo, a representació dels promotors, va posar en valor el desenvolupament de la trobada i la intenció d'agilitar les llicències d'activitats i obres a través “del decret que desenvolupa el reglament de les OCAs i Ecus en la llei” perquè eixos permisos no es tramiten “en més de sis mesos, cinc o quatre”, en la seua opinió, “temps normals per a poder treballar amb unes expectatives empresarials a futur positives”. De la mateixa manera, va incidir en la línia que el decret és “un gran pas” en aqueixa direcció.

Un embós que frena l'economia i l'ocupació

Càrrega de treball. En 2015, el servei municipal de llicències només tenia coberts el 60% dels seus llocs de treball i ara frega el 100%. Llavors va tramitar unes 300 habitatges; en l'actualitat, 3.222.

Reglament. Un grup de treball confeccionarà un nou reglament municipal en matèria de llicències.

Recursos. Ribó va demanar ahir als arquitectes que parlen “amb els serveis que faça falta” per a evitar la presentació de recursos a licitacions o execucions que retarden les obres.