Así acabó 'La isla de las tentaciones': desgarradoras rupturas, desplantes a última hora y una pedida de matrimonio

La isla de las tentaciones llegó este martes a su fin. Las parejas se reencontraron en la última hoguera, conducida por Mónica Naranjo, para aclarar sus dudas y decidir qué iba a pasar con sus relaciones en una emisión que brindó tanto sonrisas como lágrimas. Y es que no todo salió como algunos esperaban.

Las cinco parejas entraron al reality para reforzar sus vínculos y para aclarar sus sentimientos. Para ello, tuvieron que convivir durante varias semanas con 10 solteros y 10 solteras en República Dominicana en una prueba de fuego que implicaba, sobre todo, confianza.

Sin embargo, las infidelidades, malas palabras y deslealtades dejaron mella en algunos participantes, que al final de la experiencia tuvieron que tomar la decisión definitiva: irse solos, acompañados de sus parejas o de una 'tentación'.

Ismael se marcha solo y Andrea con Óscar

Andrea e Ismael rompen su relación en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Andrea e Ismael fueron los primeros en reunirse en la hoguera final, donde protagonizaron un encuentro tenso que empeoró conforme avanzó la conversación. La pareja entró al reality porque Ismael no sabía controlar sus celos, pero fue Andrea la que finalmente tuvo que dar explicaciones.

La concursante se acostó con Óscar, uno de los solteros, por quien empezó a sentir algo más que una simple atracción física. Tras conocer la situación, Ismael optó por disfrutar de la experiencia empezando un tonteo con Andrea, una de las 'tentaciones' de Villa Playa. Así, la catalana le reprochó en la hoguera que se besara con la soltera, aunque Ismael decidió pararle los pies.

El murciano dijo que en La isla de las tentaciones había conocido a "la verdadera Andrea", por lo que decidió marcharse solo para "curar las heridas". Andrea, entre lágrimas, admitió que ya no estaba enamorada de él, pero que, a pesar de no haber sabido entenderse, estaría para él como una amiga. Dicho esto, optó por abandonar el programa de la mano de Óscar.

Álex y Fiama se van juntos, aunque con dudas

Fiama y Álex se marchan juntos de 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Fiama y Álex también tuvieron un reencuentro frío. La situación de la pareja era crítica en la recta final del reality, ya que la concursante descubrió días atrás que su novio había contactado con Julián, uno de los solteros, antes de llegar a la isla, para pedirle que "cuidase de ella". El joven, arrepentido, admitió su error de no haber sido sincero y le pidió a la canaria que recapacitara.

Finalmente, Fiama decidió que quería marcharse del programa con Álex. La joven dijo que, a pesar de todo, estaba enamorada de él. Asimismo, la reconciliación dejó un sabor agridulce, ya que tambalearon los planes de boda que ambos llevaban en mente: "A veces me pongo la alianza y otras no", dijo ella.

Rubén rechaza a Fani y ella se queda en 'shock'

Fani abandona sola 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Fani lo tenía claro: quería marcharse de La isla de las tentaciones con Rubén. La concursante acudió sola a la hoguera debido al abandono de Christofer del programa. El chileno descubrió que su pareja le había sido infiel con el soltero y, tras el desprecio de Fani en su último encuentro, decidió romper la relación.

Tras la decisión de Christofer, Fani quiso continuar la experiencia y apostó firmemente por Rubén. Pero lo que no sabía es que el 'tentador' iba a rechazarla en la última hoguera: "El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si Fani ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo... ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", reflexionó el soltero, que quiso marcharse solo.

Fani admitió que no se esperaba la reacción de Rubén y aseguró que le había "jorobado" su elección: "Él se lo pierde. Estoy dolida y que me lo diga el último día en mi hoguera… He descubierto una nueva Fani y voy a intentar que nadie me disguste", subrayó la madrileña, que, con los planes frustrados, abandonó el reality sin Christofer, pero también sin Rubén.

Susana y Gonzalo protagonizan la despedida más lacrimógena

Susana y Gonzalo rompen su relación en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Susana decidió irse sola del reality y romper con Gonzalo tras seis años de relación. Ambos acudieron al programa para recuperar la ilusión, pero, acabada la experiencia, las cosas no salieron como ellos querían: la joven admitió que no sabía si estaba enamorada y el sevillano se golpeó contra la dura realidad.

Entre lágrimas, Susana explicó que no sintió celos al ver las imágenes de Gonzalo y Katerina, la soltera con la que más congenió en la isla. Por otro lado, aseguró que la actitud de su ex pareja no le había gustado y que había abierto los ojos: "Igual nos tenemos que dar un tiempo", dijo la concursante.

Gonzalo, incrédulo, le insistió en que le diera una segunda oportunidad, ya que él sí visualizaba un futuro con ella, pero Susana respondió que lo que sentía se trataba solo de ella. "Esto no ha terminado, no puede ser", opinó el de Sevilla cuando vio marcharse a la joven de la que fue la despedida más dura de todas.

José y Adelina cierran con un 'sí quiero'

Adelina y José, en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

José y Adelina demostraron ser la pareja más firme desde el minuto uno. Los concursantes tan solo hicieron frente a unas pocas dudas a lo largo del reality, apostando por su relación en todo momento. Y así lo demostraron en su reencuentro, donde reinaron los besos, los abrazos y las caricias ante las sonrisas de Mónica Naranjo, que aún le quedaba ver lo mejor.

El Guardia Civil decidió pedirle matrimonio a Adelina tras haber superado esta prueba televisiva: "He despertado cada mañana dándome cuenta que no quiero despertar más día sin ti. Dándome cuenta de que cuando me siento perdido tú eres mi punto de realidad. Dándome cuenta de que voy a amarte como el hombre que solo contigo es mejor", le dijo a la concursante, que aceptó emocionada con un "sí, claro que quiero" que cerró el programa con un final feliz.