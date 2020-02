Biden abandona New Hampshire y lo da por perdido antes del recuento

El exvicepresidente estadounidense y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe Biden abandonó este martes de manera inesperada New Hampshire, horas antes del recuento de las primarias, anticipando unos malos resultados.

"Vamos a Carolina del Sur esta noche", dijo a los periodistas que le acompañan.

Minutos antes, un correo de su campaña anunciaba la cancelación de la participación de Biden en la fiesta electoral prevista para seguir los resultados en la noche del martes en Nashua (New Hampshire).

Aunque se declaró "ligeramente esperanzado" sobre los resultados en la segunda cita de las primarias demócratas tras los caucus de Iowa la semana pasada, en los últimos días las encuestas mostraban que su candidatura estaba cayendo y había pasado de liderarlas a luchar por el cuarto puesto.

A la cabeza están el senador Bernie Sanders y el exalcalde Pete Buttigieg, seguidos de lejos por la senadora Elizabeth Warren y el antiguo vicepresidente.

Biden, de 77 años, arrancó la contienda como el aspirante favorito del ala pragmática de los demócratas y esgrime con insistencia sus ocho años al lado de su "amigo" Barack Obama en la Casa Blanca, como guinda a una dilatada trayectoria política en el Senado de Estados Unidos (1973-2009).

Sin embargo, la pasada semana en los caucus de Iowa acabó en un decepcionante cuarto lugar, detrás de Buttitieg, joven estrella moderada en ascenso; Sanders, veterano representante de la vertiente más izquierdista de los demócratas, y Warren, senadora progresista.

"Esto es un maratón"

La campaña de Biden ha insistido en que estos primeros dos estados, Iowa y New Hampshire, no representan la diversidad de Estados Unidos, al ser mayoritariamente blancos y rurales, por lo que no esperaba ganar en ambos.

La fuerza del exvicepresidente se encuentra en estados más heterogéneos, como son las dos siguientes paradas de las primarias: Carolina del Sur, con un importante porcentaje de población afroamericana, el 29 de febrero, y Nevada, con elevada representación de latinos, el día 22. En estos dos estados, las encuestas todavía le dan opciones de victoria.

"Miren, esto apenas acaba de empezar. Esto es un maratón", afirmó el fin de semana en New Hampshire, al responder a las dudas sobre la viabilidad de su candidatura y el menor respaldo en las encuestas.