'The Splash', icono del Pop Art de Hockney, vendida por 28,6 millones

La obra del artista británico David Hockeny The Splash (1966), una de las imágenes icónicas del Pop Art, se remató este martes en una subasta en Londres por 24,11 millones de libras (28,60 millones de euros).

La obra, pintada en acrílico sobre un lienzo cuadrado de 183 centímetros de lado, fue la estrella de una sesión dedicada al arte contemporáneo en la casa Sotheby's, el mismo escenario donde se había vendido por última vez, en 2006, por 2,6 millones de libras (3,08 millones de euros al cambio actual).

La imagen de una pacífica piscina de aguas azules bañada por el sol, cuya calma queda perturbada por alguien zambulléndose de golpe, ha quedado grabada como una de las más representativas del arte del siglo XX.

"El orden geométrico de la composición es demasiado inmóvil, demasiado refinado y demasiado estudiado, y eso es lo que genera el drama en The Splash, la salpicadura que emerge del lienzo para romper momentáneamente la tensión gráfica de esta configuración plana", describe el catálogo de la casa de subastas

En 1966, Hockney encontró inspiración en un manual sobre mantenimiento de piscinas para ejecutar una serie de tres trabajos que le consagrarían como artista.

The Splah, The Little Splash y The Big Splash comparten la iconografía californiana de la que el pintor se inspiró al llegar a Estados Unidos procedente del Reino Unido.

"Él, casi por sí solo, definió la idea o la imagen sobre Californa que hoy en día tenemos todos", señaló Emma Baker, responsable de la subasta de arte contemporáneo en Sotheby's.

"Hockney quedó impresionado por la luz, el color y la atmósfera soleada de California. Sus trabajos del año 1966 son los que realmente le hicieron un nombre como artista", recalcó la experta.