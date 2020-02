Patricia Ramírez: “Cuando una pareja tenga cosas insoportables, no trates de cambiarlas. Cambia tú de pareja”

Son dos de las psicólogas más solicitadas y mediáticas de este país. Especializada en autoestima, dependencia emocional y temas de pareja, Silvia Congost es conferenciante, colabora de manera habitual con medios como La Vanguardia o el programa A punto de La 2 de TVE, supera las 100.000 visitas en su blog y ha escrito libros como Si duele, no es amor (2014) o A solas (2019). Por su parte, Patricia Ramírez ha dedicado gran parte de su carrera a abordar temas como la capacidad de cambio, el trabajo en equipo o el liderazgo dentro y fuera del deporte, por eso es habitual leerla en medios como Marca, Sport Life o El País Semanal y ha formado parte del equipo técnico del Betis y del RCD Mallorca.

Un buen día decidieron liarse la manta a la cabeza y trasladar su consulta a los teatros. Fue así como nació el espectáculo Diez maneras de cargarte tu relación de pareja, que actualmente gira con éxito por toda España (ver todas las fechas al final de este artículo) y se ha convertido también en un libro que acaba de ver la luz editado por Grijalbo. Juntas, cargadas de grandes dosis de humor e ironía, se esfuerzan por demostrar que llevar bien una relación de pareja es mucho más sencillo de lo que creemos. Una de sus dos mitades, Patricia Ramírez charla con 20Minutos para ayudarnos a identificar qué debemos mejorar en el día a día con nuestra media naranja.

¿Cómo se plantean dos psicólogas subirse a un escenario y hacer un espectáculo teatral para abordar temas de pareja? Los problemas de pareja son uno de los principales motivos de consulta de los psicólogos y un tema que genera mucho malestar en la gente. Lo que queríamos era abordarlos, hacer llegar nuestro mensaje al mayor número de personas pero de una manera amena y alejada de la típica conferencia. Fue entonces cuando pensamos, ¿y dónde metemos a tanta gente? Pues en un teatro. Y ahí fue cuando decidimos que había que sumar a un director de escena que nos teatralizara una conferencia de psicología. En clave de humor y haciendo un birólogo, que es como un monólogo a dos porque cada una va contando su parte, hemos llegado a esta función donde la gente se divierte pero también reflexiona. A través del humor les llegan cosas que les están pasando pero que quizás no se habían planteado que son importantes.

¿Cuáles son esas maneras que tenemos para evitar a toda costa cargarnos una relación? Lo que hacemos es darle a la gente ejemplos para que tomen conciencia de los errores que van cometiendo en sus relaciones. Desde la primera fase, cuando nos enamoramos de alguien y queremos que sea como nosotros queremos, o tendemos a ver todo lo que nos gusta pero dejamos de ver lo que no. También hay errores relacionados con la dejadez, cuando ya estamos en convivencia y ya no buscamos tantos ratos para pasar a solas. Aparecen fallos relacionados con la comunicación: cómo nos decimos las cosas, el tono que empleamos, la agresividad verbal, el malinterpretar al otro… Y, por supuesto, temas relacionados con las relaciones sexuales. Nosotras decimos en la obra que “órgano que no utilizas, órgano que se atrofia” y hay que tener mucho cuidado con esto porque tú puedes estar cansado o cansada, lo pospones y cuando te das cuenta llevas un mes sin tener sexo y parece que solo tienes un compañero de piso.

¿Es más fácil de lo que creemos tener una buena relación de pareja? ¿Qué pequeños paso debemos dar día a día para mantenerla sana? Hay que cuidar los detalles, la comunicación, las relaciones sexuales, la intimidad, hay que buscar un espacio para tener tiempo para el otro y cultivar las aficiones juntos… Si te vas abandonando, no hablas, te sientas a comer, pones la tele, solo estás pendiente de los niños y de tu trabajo… llega un momento que ya no admiras nada de tu pareja. Hay que seguir admirando al otro y buscar la complicidad entre los dos: compartir el mismo sentido del humor, hacer algo juntos… aunque a veces sean pequeñas tonterías.

¿Para tener una buena relación de pareja es importante quererse primero a uno mismo? Es muy importante. La mayor parte de los problemas relacionados con los celos y con el control tienen que ver con la autoestima. La persona celosa siempre creerá que vendrá alguien mejor a la vida de su pareja y se la llevará porque no se ve lo suficientemente buena como para mantenerla. Eso nos lleva a tener esa inseguridad y a querer controlar la situación. Las personas que se quieren y se respetan, también saben poner límites de hasta dónde puede llegar una relación y saben que tampoco pueden exigir un cambio de personalidad del otro para ser ellos felices.

¿Y en el amor hay que ser más generoso que egoísta? En la vida, en la pareja, con los hijos, con los amigos… hay que ser más generoso que egoísta. Ahora mismo hay una tendencia en redes sociales del ‘yo, mi, me, conmigo’ que a mí no me gusta nada. Las personas somos seres sociales, que hemos sobrevivido gracias a la ayuda mutua y está claro que uno tiene que cuidarse a sí mismo pero no podemos olvidar que pertenecemos a una tribu y que tenemos que ayudarla. Y en eso está la generosidad del amor también.

¿Cómo se consigue una buena comunicación con la pareja? Sobre todo es importante hablarnos con respeto, en un tono conversacional, no malinterpretar al otro y si tenemos dudas preguntar ‘¿qué querías decir con esto?’. No tratar de humillar, ni criticar o hacer comentarios que no aporten. Tener tiempo para hablar porque no cualquier momento es bueno. Y sobre todo, la empatía. Preguntarnos: ‘¿cómo se está sintiendo mi pareja?, ¿me puedo poner en su lugar? ,¿por qué piensa de esta manera tan diferente a mí?, ¿qué puedo hacer por comprender su postura?’. Esto no significa que tengas que ceder.

Pensar que se puede cambiar a la pareja, ¿es un síntoma de que se ha elegido mal desde el principio? Esto en realidad pueden ser dos síntomas. Uno: que eres una persona muy exigente, inflexible y poco tolerante y que las cosas tienen que ser como tú quieres que sean, incluida tu pareja. Con lo que al final nunca vamos a ser felices porque nadie encaja perfectamente con nuestra forma de ser. O dos: que he elegido mal, que al principio te enamoraras, la química hiciera de las suyas pero esa persona tuviese aspectos de la personalidad, una manera de comportarse o una ideología que no soportas. Cuando baja esa parte tan pasional y nos equilibramos nos damos cuenta que somos incapaces de convivir con alguien que está en el extremo opuesto. Cuando estés con una persona que tenga cosas que para ti sean insoportables o innegociables no trates de cambiarla, lo que tienes es que cambiar de pareja.

¿Los celos son buenos en pequeñas dosis o siempre son malos? Siempre son malos. La celotipia es mala porque siempre nos lleva a querer controlar la vida de los otros. Los celos buenos no existen aunque a los jóvenes de ahora les guste mucho usar esta terminología. Las personas deberíamos ser libres para pensar, comportarnos o elegir, siempre y cuando respetemos el código que la pareja tenga. Hay parejas que en su código está la fidelidad y lealtad y otras en las que no. Es muy incómodo relacionarte con alguien que desconfía de todo.

¿Y cuáles serían las señales que indican que ya no queda futuro? Pues cuando ya no admiramos nada en la otra persona y no sentimos nada por ella. Puedes haber cariño, quererlo porque es el padre o madre de tu hijos o por lo que habéis vivido pero tú ya notas que tu proyecto de vida no está ahí. Entonces es cuando te encuentras en el sillón mirando a esa persona y te preguntas, ¿y yo que hago aquí?

