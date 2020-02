Familias de pacientes denuncian que la única unidad de trastornos alimentarios de Andalucía funciona solo a medio gas

Patricia Cervera vivirá en marzo un aniversario que hubiera preferido no tener que celebrar jamás. Se cumplirán entonces nueve años desde que a su hija, Aleixandra, le diagnosticaran un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia en este caso, un hecho que ha transformado sus vidas en una batalla diaria y una lucha que esta madre granadina no está dispuesta a perder.

En marzo del pasado año inició una campaña de recogida de firmas para que la Junta implantara en Andalucía unidades específicas para tratar estos trastornos, y el pasado diciembre creyó haber conseguido su objetivo, con la puesta en marcha por parte de Salud de un centro en Málaga. Pero hoy, casi dos meses después, Patricia vuelve a alzar la voz para denunciar que la unidad "es de cartón piedra" y del todo "insuficiente" para los pacientes.

La instalación de Málaga, la única de Andalucía para estas patologías, abrió sus puertas el pasado 16 de diciembre en el Hospital Civil con consultas externas y hospital de día, pero solo en teoría. Y es que dicho hospital "ha empezado a funcionar hoy [por este martes] y solo lo hará de lunes a viernes", explica a 20minutos Patricia, que critica también que "se ofrecerá únicamente una comida al día, el almuerzo". El centro arranca su andadura con "un taller de Arteterapia, en vez de enseñar a las pacientes lo urgente, salvar sus vidas", continúa esta madre que, indignada, añade: "Es como si para el coronavirus te ponen a hacer yoga".

Una de las salas de la unidad especializada de Málaga. CEDIDA

En cuanto a las consultas, comenzaron en diciembre, pero "con un supuesto equipo especializado con contratos de mes y medio la mayoría", continúa Patricia, que asegura que, de momento, "solo se están recibiendo a pacientes de Málaga". Explica que, además, la Junta "ha dado instrucciones a los hospitales para que solo deriven a esta unidad a pacientes con un Índice de Masa Corporal (IMC) mínimo de 17, lo que supone solo los casos menos graves de personas casi sanas".

No son las únicas críticas que hace Patricia, que habla no solo en su nombre, sino en el de "muchas familias que nos hemos sentido engañadas". Afirman que apenas hay información sobre esta unidad y "ni siquiera en el propio hospital saben nada de ella". Tampoco "hay protocolos" y "falta personal".

"Mi hija está peor que nunca"

Y lo que consideran más grave: sigue sin haber zona de hospitalización ni fecha a la vista para su implantación. Debido a ello, la hija de Patricia, que "está peor que nunca", lleva un mes y medio ingresada en el Hospital Civil, primero en la planta de Neurocirugía, luego en la de Urología y ahora en una de Cirugía en la que hay "desde gente mayor hasta una persona con gripe A". Su hija, dice, "no está a salvo porque no hay medidas de seguridad suficientes", como el hecho de que haya "una terraza de libre acceso para pacientes que, en muchos casos, tienen riesgo de autolesionarse e intentos de suicidio".

A todo ello se suma que las familias afectadas han perdido la posibilidad de ser derivadas al centro especializado de Ciudad Real, como hasta ahora sucedía en algunos casos, porque allí "entienden que con la unidad de Málaga ya contamos con la asistencia necesaria". Pero "no saben que esta unidad es, de momento, una mentira".

El pasado lunes, Patricia y otras familias se reunieron con la Junta, que les ha emplazado al mes de abril para otro encuentro informativo. "Ellos dicen que no hay pacientes suficientes, pero ¿cómo los va a haber si no hay los recursos que necesitan?", se lamenta Cervera, que critica la "actitud de desprecio de los políticos, que nos han engañado y no reconocen haberlo hecho mal".

Patricia Cervera, en la reunión mantenida con miembros de la Junta. CEDIDA

Lo que más les duele, concluye Patricia, "son las expectativas que han generado a familias que estamos desesperadas y angustiadas". Porque "esto sabes cuándo empieza, pero no cuándo termina". Y zanja: "Ya no me callo más".

Por su parte, la Consejería de Salud asegura a este medio que "se han habilitado unas camas de hospitalización para los pacientes que necesiten ingreso hasta que esté terminada la unidad". Además, "ya se ha puesto en marcha la primera fase y se está atendiendo a grupos de hospital de día y comedor terapéutico". Y se están haciendo "planes individuales adaptados a la necesidades de cada paciente".

Las promesas de la Junta

Mayo 2019. Tras la campaña iniciada en marzo de 2019 por Patricia y la entrega de más de 315.000 firmas en el Parlamento andaluz, el SAS se comprometió en mayo del pasado ejercicio a poner en marcha dos unidades en septiembre de ese mismo año.

Septiembre 2019. Llegada la fecha, la Consejería de Salud afirmó que la primera de las dos unidades abriría en Málaga al mes siguiente, en octubre, sin concretar nada respecto a la segunda unidad prometida en Andalucía Occidental.

Noviembre 2019. Tras admitir un "pequeño retraso", el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, afirmó que en diciembre se pondría en marcha la unidad de Málaga, pero solo con consultas y hospital de día en una primera fase. Tampoco en este caso, ni hasta el momento, se ha ofrecido ninguna fecha respecto a la fase de hospitalización ni sobre la segunda unidad.