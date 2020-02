La Policia rescata un gos a Alaquàs gràcies a una denúncia veïnal de maltractament animal

La intervenció ha sigut possible gràcies a aquesta col·laboració ciutadana i als informes previs elaborats per la Policia Local, i el gos està sent avaluat per veterinaris per a poder determinar el seu estat, ha informat el consistori en un comunicat.

L'avís va ser donat per un grup de veïns, testimonis presencials dels fets i que van formalitzar els corresponents tràmits que han desembocat en la localització i identificació del presumpte autor dels fets.

Des de l'ajuntament han incidit en la importància del foment dels valors de respecte animal, així com de la col·laboració ciutadana. El maltractament animal està tipificat com a delicte en el Codi Penal.