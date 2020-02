Detingut un home i investigat un altre per dos robatoris en un bar de Benicàssim

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, l'actuació de la Guàrdia Civil es va originar quan va tindre coneixement que autors desconeguts havien accedit a l'interior d'un establiment hosteler de la localitat de Benicàssim durant la matinada dels dies 1 i 2 de novembre del 2019.

En les dos ocasions van actuar amb el mateix 'modus operandi', un d'ells, amb el rostre cobert, va accedir a l'interior de l'establiment després de fracturar el cristall de la porta d'accés amb un objecte contundent i, una vegada en el seu interior, va forçar ambdues vegades les màquines escurabutxaques i la caixa registradora, sostraient els diners en metàl·lic. L'altre home vigilava i esperava en l'interior d'un vehicle per a emprendre la fugida.

Fruit de les investigacions dutes a terme i les perquisicions realitzades, així com de l'obtenció de proves per mitjans més tècnics, la Guàrdia Civil va aconseguir identificar, localitzar i detindre un home i investigar un altre que ja es trobava a la presó per altres delictes, com a possibles autors de dos delictes de robatori en l'interior d'un establiment hosteler.

Les diligències instruïdes han sigut remeses als Jutjats de Castelló de la Plana.