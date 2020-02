Marzà confia que "en breu" estarà aprovada la Llei de Funció Pública

Marzà -que ha realitzat aquestes declaracions aquest dimarts en una roda de premsa a Castelló- ha indicat que "no és el mateix la necessitat que té una persona que està en un lloc o un altre de l'Administració", per la qual cosa cal treballar de quina manera es garanteixen els diferents nivells de capacitació lingüística "per a poder atendre el dret de la ciutadania".

D'altra banda, preguntat per la crítica de CSIF respecte a la petició als docents que imparteixen classes en anglés un certificat de C1, el conseller ha recalcat que es tracta de "una mala interpretació que s'ha fet per part del sindicat" de l'ordre per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent, ja que, tal com estableix la llei de Plurilingüisme, hi ha una moratòria per la qual fins al curs 2026-2027 només s'exigirà el B2.

CSIF demanava una reunió urgent amb el departament que dirigeix Vicent Marzà sobre el tema però el conseller ha incidit que "no és necessària una reunió per a llegir-se la Llei". "És una mala interpretació que s'ha fet per part del sindicat, doncs no s'ha fet cap canvi respecte a la llei vigent", ha asseverat.

"Els canvis han sigut una aposta per a millorar l'educació i la competència lingüística del conjunt del nostre alumnat, de fet, a més, estem formant el professorat de manera que no s'havia fet fins ara amb sessions d'immersió lingüística amb setmanes en l'estranger o amb cursos específics en les Escoles Oficials d'Idiomes"", ha apuntat el conseller.

Segons ha subratllat, el Govern valencià "està posant els mitjans perquè hi haja un bon aprenentatge d'anglés i que els xiquets isquen dels centres educatius dominant de forma efectiva valencià, castellà i anglés i que no depenga de si la seua família puga pagar una acadèmia o no que el seu fill aprenga anglés o no".