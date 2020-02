Economia i Cámara València aconsellen les empreses buscar "proveïdors alternatius" a la Xina davant el coronavirus

També la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha animat a buscar altres proveïdors a aquelles empreses que importen béns intermedis per a elaborar el seu producte final, mentre el conseller Rafa Climent ha garantit que estarà "vigilant" per si és necessari desenvolupar accions i creu que "encara és prompte" per a valorar la repercussió del coronavirus en les exportacions valencianes.

Tots ells han realitzat aquestes declaracions durant la presentació del Pla de Promoció Exterior 2020, en ser preguntats sobre com està afectant la malaltia a les empreses valencianes.

Morata ha admès que el coronavirus "és roín per a tots" però dependrà de la seua evolució. Al seu juí, aquest tipus de situacions solen desencadenar "crisis molt intenses però molt curtes" en el temps, al contrari que el Brexit que "és menys intens però més llarg".