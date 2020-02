Borja, el exmarido de Chiqui ('GH 10'), se atreve con un desnudo en Instagram tras su considerable pérdida de peso

Los desnudos en Instagram están, a pesar de la censura de la red social, a la orden del día. En 2020, ya se han arrancado con esta tendencia nudista el televisivo Frank Cuesta –eso sí, sin quitarse los calcetines blancos y sus eternas zapatillas Crocs– y Mahi Masegosa, de la pasada edición de Supervivientes, consiguiendo (como suele ser habitual con estos posados) numerosos likes y comentarios. Un inicio de año muy hot al que ya se han querido sumar otros tantos y que ha dejado en febrero nuevas fotografías celebrity con poca ropa.

Así, el exmarido de la gran hermana Chiqui, Borja Navarro, ha sido el siguiente en lucir palmito en Instagram. Lo ha hecho a pesar de las polémicas que le rodean por su complicada separación de la también colaboradora de Mediaset, quien ha llegado a asegurar en Sálvame que tuvo miedo por sus hijas y por ella por la forma en la que se comportaba con ellas, llegando, incluso, a faltarle el respeto por su físico.

Cabe destacar que, por el momento, no es la foto más popular del ex de la gran hermana, pues solo ha logrado 127 me gusta en Instagram. No obstante, el actual jugador de eSports –uno de los motivos que llevó a Chiqui a separarse de él, puesto que "se pasaba 16 horas delante del ordenador"– ha recibido unos cuantos comentarios positivos, en el que "guapo" ha sido el piropo más repetido.

Unas palabras que, seguramente, hayan sido muy bien recibidas por Borja Navarro, quien, al parecer, ha apostado en los últimos meses por un estilo de vida más saludable que le ha llevado a perder 13 kilos. Un cambio radical que se corresponde con uno de los propósitos de Año Nuevo que se propuso para 2020 y que, según sus palabras, está cumpliendo –y consiguiendo–.