Fulgencio destaca que es manté la "intensa cerca" de Marta Calvo i Wafaa Sabbah com a objectius "prioritaris"

Així ho ha asseverat el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, a preguntes dels mitjans en la inauguració de les jornades formatives de lluita contra la violència de gènere que organitza la Guàrdia Civil, el seu últim acte en el càrrec, ja que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el seu cessament.

Preguntat per si, tres mesos després, existeix alguna nova notícia respecte a Marta Calvo -la jove de la qual es va perdre la pista a Manuel (València) i per la desaparició de la qual es va detindre Jorge Ignacio J.P.-, l'encara delegat ha assenyalat que "no hi ha cap novetat que es puga exposar".

"Seguim les línies d'investigació i tractem d'entendre totes les dades però no hem trobat encara a Marta i, igual que en el cas de Wafaa (desapareguda en la població valenciana de Carcaixent), seguim buscant-la, és un objectiu prioritari com ho són persones que porten temps desaparegudes". "No són els únics casos, es manté una intensa cerca de totes eixes persones desaparegudes", ha insistit.

Juan Carlos Fulgencio ha agregat que "lamentablement" en el cas de Marta Calvo "va haver-hi temps per a poder fer desaparéixer els vestigis que hagueren portat a la investigació a una resolució més ràpida".

Però ha recalcat: "Els puc garantir que les Forces i Cossos de Seguretat van a seguir treballant perquè les famílies puguen recuperar als seus éssers estimats".