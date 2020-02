El alcalde aboga por "agotar" el diálogo antes de ir a tribunales para pedir al Gobierno 400.000 euros de IVA

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que la reunión de este lunes de la Comisión Nacional de Política Local, con la presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Política Territorial, Carolina Darias, ha sido "decepcionante", porque "el orden del día estaba absolutamente centrado en los intereses del Gobierno y no en lo que interesa a los consistorios y ciudadanos".

En este sentido, ha agradecido que "fuera del orden del día se permitirá tratar los asuntos que interesan a los ayuntamientos, como las plusvalías, el IVA y la financiación local", aunque "no deja de ser apresurado y un parche", ha advertido el primer edil.

Al respecto, ha apuntado a "la decepción" en la parte concreta del IVA, de modo que desde el Gobierno central "dicen que no se puede pagar y ofrecen mecanismos alternativos, como que no compute en la regla de gasto o se pueda corregir si ha habido incidencia en el periodo medio de pago a proveedores".

"Nosotros no queremos eso, queremos lo que nos corresponde, porque es el dinero de todos los cordobeses y sirve para hacer proyectos de ciudad", ha enfatizado Bellido, quien ha agregado que "ciertamente es un problema que no ha causado el actual Gobierno de la nación, sino que viene heredado", pero "eso no exime que haya que resolverlo", ha aclarado, para poner como ejemplo la labor que hace el actual gobierno local para pagar subvenciones pendientes a clubes deportivos en la ciudad desde el gobierno municipal anterior.

Por ello, el alcalde ha pedido que "el Gobierno asuma y arregle el problema con la única solución viable, que pague el dinero", puesto que de lo contrario "habrá que estudiar irse a los tribunales, si hay posibilidad", aunque ha abundado en que "se va a intentar agotar el diálogo" para reclamar dicha cantidad.