Alfred Costa, nou director d'À Punt amb els vots del Botànic i el rebuig de l'oposició

La seua candidatura ha tirat endavant en la comissió de radiotelevisió de Les Corts, amb els vots a favor dels partits del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida) i el rebuig de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox).

Costa ha desgranat la seua proposta "realista" per als pròxims tres anys d'À Punt als sis grups polítics que hauran de votar a favor o en contra, agraint a la seua predecessora, Empar Marco, el seu "esforç i entrega" en engegar l'ens "amb totes les dificultats" després del tancament d'RTVV.

Després d'analitzar les "debilitats i oportunitats", el projecte planteja una renovada campanya de màrqueting "el més expansiva possible, la que lamentablement no va tindre À Punt quan va nàixer", per a "revertir el seu prestigi" i arribar als qui encara no la coneixen, sobretot a Alacant i Castelló.

Açò sí, el nou director ha remarcat que no pretén canviar la marca, "sinó fer-la accessible i que penetre en els col·lectius més importants parlant el seu mateix llenguatge". "És impossible posicionar una marca sense els recursos necessaris", ha lamentat.

A nivell de producció, pretén que "la pròpia seguisca encapçalant el projecte", però reforçant la col·laboració públic-privada i proposant alternatives "valentes" per a millorar l'oferta.

Un altre dels seus objectius és "arribar a un consens" amb les productores foranes i "enganxar" a les locals per a "blindar" el 35% de la graella a productes audiovisuals de segells independents doblades en valencià o obres originàries en valencià, a més de "seguir doblant al valencià el 100% de la producció externa". "No queda una altra opció que enfortir el rol dinamitzador de la corporació pel seu inestimable impacte social", ha reivindicat.

Dins de la programació, el projecte preveu "xicotets ajustos horaris" amb nous formats on predomine el reporterisme, la informació meteorològica i esportiva i un programa d'actualitat setmanal, prioritzant la franja diürna. "No tenim ferramentes per a competir en 'prime time'", ha lamentat.

També proposa acordar "fórmules atrevides" de sindicació amb Forta (Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics), amb produccions conjuntes que serien "inviables" per a À Punt en solitari, i testar a la Comunitat Valenciana produccions que puguen donar el salt a altres cadenes autonòmiques.

"ABANS O DESPRÉS ARRIBARÀ L'AUDIÈNCIA"

En matèria d'audiència, l'"espasa de Dàmocles", Costa vol buscar la "màxima rendibilitat comercial" sense apartar-se "ni un centímetre" dels codis de l'ens, dins del seu "compromís de servici públic amb tots els esforços promocionals". "Abans o després, confie que amb els productes de qualitat arribarà l'audiència", ha asseverat.

Fins aleshores, advoca perquè À Punt tinga rendiment econòmic, social i cultural perquè "arribe a quanta més gent millor", parant esment a formats que responguen els hàbits de consum, "per lògica de mercat i per les necessitats d'informació i entreteniment". "No podem oferir una programació a cegues ni obligar l'espectador a veure un producte que no vol", ha subratllat, recordant que juguen en situació de desavantatge amb "megaempreses".

També es marca el repte de prestar més atenció a la pàgina web i les xarxes socials com a "punta de llança" del projecte, sense "donar l'esquena" als qui no prefereixen la programació a la carta. Una oferta "innovadora, intuïtiva, àgil i plural per a arribar a tots els públics i generacions". "Benvinguts tots els 'followers' i 'haters'", ha resumit.

TREBALLADORS MÉS MOTIVATS

En la plantilla, la proposta apunta als treballadors com el principal capital que "no es pot malgastar", dins d'una redacció híbrida "polivalent i disciplinada". Aposta així per augmentar la seua motivació per a aconseguir "més hores de cobertura i una emissió com toca, trencant el binomi eficiència-precarietat", de la mà d'una planificació trimestral de recursos i "una cultura corporativa que potencie de veres les seues habilitats".

Costa també pretén "lluitar contra els estereotips dins de l'ADN de la plataforma", promoure la participació plural, la cohesió territorial i lingüística i la visibilitat de grups minoritaris, com a "exemple d'avantguarda en les polítiques d'igualtat" i amb "especial cura" en el llenguatge no sexista i a seguir amb les campanyes contra la violència masclista. "El projecte ací sí serà radicalment continuista", ha emfatitzat.

Per a aconseguir tots aquests objectius, aspira a un increment del pressupost de la Generalitat i a una previsió d'ingressos "sense pirotècnia numèrica". El seu projecte para esment al control de la despesa, un àmbit en el qual creu que À Punt ha de ser "ejemplaritzant" per a aconseguir la màxima rendibilitat i atendre la "gran demanda" del sector privat. "Tot demostra que amb 55 milions no es pot complir amb la qualitat exigida", ha lamentat.

"NO VOLEM UNA ILLA DE LES TEMPTACIONS"

Per part dels partits del Botànic, el PSPV agraeix el seu projecte "nou i valent" i demana que no sacrifique la qualitat per l'audiència. "No volem una 'Illa de les Temptacions' en À Punt", ha reivindicat la diputada socialista Mercedes Caballero, que ha convidat a posar la televisió valenciana en el número u del comandament.

Compromís saluda algunes mesures, es compromet a recolzar un augment de pressupost i rebutja que no faça "ni una menció" a la publicitat institucional, mentre Podem reclama que no es desatenguen els informatius i insta a "aprendre del passat, però amb visió de futur". Tant la coalició com el grup 'morat' lamenten que la ràdio siga "minoritària" en la proposta, ja que "solament apareix en una de les 57 pàgines".

De l'oposició, el PP insisteix a criticar el model "caduc" d'À Punt i el descontrol de la despesa, subratllant que del currículum de Costa "solament es coneixia que era exregidor del PSOE". Ciutadans exigeix que "no es vinga molt a dalt, encara que fins l''ànec Daffy' ho faria millor que Empar Marco" i adverteix del perill de passar de 'telecompromís' a 'telesocialís'". I Vox reclama que "no done per perduda la batalla de la gent jove", amplie les hores en castellà i "no es title Vox d'extrema dreta" en els informatius.