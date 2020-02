Ningún testigo declara en el juicio por un asesinato machista en Madrid

Ninguno de los testigos que supuestamente vieron cómo un hombre asesinaba y agredía sexualmente a su pareja con una barra de hierro en un poblado chabolista de Collado Villalba (Madrid) ha acudido este martes a declarar sobre los hechos que tuvieron lugar en 2018.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio con jurado a Alit C., acusado de acabar con la vida de su compañera sentimental, también de nacionalidad rumana al golpearla en la cabeza y vejarla con una barra después de propinarle varios puñetazos, por lo que el Ministerio Público solicita que sea condenado a 40 años de prisión por asesinato y agresión sexual.

Según ha explicado el acusado, su pareja y él vivían en el poblado chabolista con el hijo que tenían en común y con su nuera, así como con el hermano y el cuñado del acusado. Alit. C ha afirmado que todos sus parientes estuvieron presentes en la fiesta donde presuntamente tuvo lugar la agresión.

Sin embargo, el juicio apenas ha durado una hora, ya que los familiares de la víctima y del acusado que presenciaron los hechos y que han habían sido llamados a declarar este martes a propuesta de la Fiscalía no se han personado ante el tribunal.

El único testigo principal que ha acudido a la citación ha sido el hijo que tenían en común la víctima y el acusado, y que apenas habla español. Cuando la intérprete le ha traducido la pregunta de la jueza sobre si quería declarar contra su padre, él se ha negado y se ha ido de la sala después de decirle algo en rumano al acusado y de intentar preguntar en qué cárcel estaba.

El resto de familiares que también estuvieron presentes el día de los hechos no ha acudido al juicio y la fiscalía ha renunciado a su presencia, ya que en el juzgado de instrucción se acogieron también a su derecho a no declarar contra familiares.

Sin embargo, otra testigo que presenció los hechos, la nuera del acusado, sí declaró en el juzgado de instrucción pero este martes no ha acudido a la Audiencia Provincial. Al ser una pieza clave para el desarrollo del juicio, la fiscal ha pedido que se la vuelva a llamar y que si no acude este miércoles a la segunda sesión del juicio se le ponga en busca y captura.

Finalmente, el único testigo que ha declarado ha sido un chico que se vio involucrado en los hechos cuando pasaba por la estación de tren de Villalba y se le acercó un hombre para decirle que “había habido una pelea y que habían matado a alguien” y que “llamará a la Policía”, por la cual el joven llamó al 112 y permaneció allí hasta que llegaron los agentes.

En su declaración ante el tribunal el acusado, a través de la voz de su traductora, ha afirmado que esa noche "estaba borracho" y que le echaron algo en la bebida porque no recuerda haber golpeado a su pareja ni tener sangre en las manos y ropa. "Yo no sabía que ella estaba muerta, me enteré cuando estaba con la policía y estaba mas lúcido", ha añadido.