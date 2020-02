Errejón rechaza convertir en delito la apología del franquismo: es "un arma de doble filo"

Más País no apoya la propuesta del Gobierno de tipificar en el Código Penal la apología del franquismo como un delito. Así lo confirmó este martes su líder, Íñigo Errejón, que advirtió de que introducir en la legislación un mayor número de delitos de opinión se puede convertir en "un arma de doble filo" que se vuelva contra "los progresistas y los demócratas" y cercene la libertad de expresión.

Para Errejón, tipificar la apología del franquismo supone un riesgo de que, "en el mejor de los casos", esa acción se convierta "en un bumerán". "Esta especie de histeria por la cual cada uno quiere prohibir la libertad del que piensa diferente no nos va a llevara ningún buen puerto", denunció el líder de Más País, que aseguró que "los demócratas solo podemos decir que los restos del franquismo se combaten mejor con memoria, justicia, reparación y acciones positivas".

Para Errejón, los conocidos como "delitos de opinión" -entre los que también se cuentan, por ejemplo, la apología del terrorismo o los delitos de odio- suponen en ciertos casos cercenar la "libertad de expresión". "A mí muchas de las barbaridades de los señoritos de Vox no me gustan y no por eso pretendería prohibirlos o ilegalizarlos", ejemplificó el líder de Más País.

"Es un arma de doble filo extender permanentemente los delitos de opinión, porque unos lo hacen por un lado, otros por el otro, y al final acabamos teniendo una esfera pública en la que se pueden decir cada vez menos cosas", lamentó Errejón, que insistió en que no su posición no está basada "en una razón solo moral". "Es que creo que, además, no es útil, y yo no le quiero regalar a los reaccionarios la defensa de la libertad de expresión", zanjó.