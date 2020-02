Aupex desarrolla 'Infopirina', una herramienta tecnológica para "combatir" la desinformación y las noticias falsas

Así lo ha explicado la directora del Área de Comunicación y Tecnologías de Aupex, Evangelina Sánchez, quien ha detallado que esta idea "surge dentro de un proceso creativo de cómo compartir todo el fenómeno de la desinformación".

En declaraciones a los medios, este martes en Almendralejo, antes de presentar esta herramienta, Sánchez ha apuntado que con la misma "se establece una metáfora" en la que la desinformación aparece como un virus "muy contagioso" que presenta "una serie de síntomas" y "con la 'Infopirina' se dan una serie de pautas de cómo combatir esa desinformación".

A este respecto, ha subrayado que se utiliza "un lenguaje muy sencillo" para que lo pueda "entender todo el mundo". "Lo hemos hecho con una píldora muy gráfica y con una web con mucha información", ha afirmado.

Sánchez ha indicado que esta web va dirigida a las universidades populares pero "también sirve para aquellos profesionales y personas que quieran impulsar hacia una alfabetización mediática", toda vez que ha sostenido que es "un recurso muy útil" que también incluye estudios a nivel europeo y nacional.

Igualmente, la directora del Área de Comunicación y Tecnologías de Aupex ha destacado que es una página web que quieren "que esté viva" y en la que van a compartir otras iniciativas que surgen "a nivel nacional y a nivel internacional" relacionadas con esta materia.

Esta herramienta se puede conocer de forma online y en la misma se encuentra "tanto la píldora como estos contenidos que se irán actualizando", ha señalado al tiempo que ha añadido que iniciarán una campaña de difusión para ponerla "a disposición de todas las entidades, redes y profesionales que puedan estar interesados".

"Para nosotros la competencia digital es clave para que el ciudadano pueda tener un espíritu crítico", ha manifestado Evangelina Sánchez.

Finalmente, ha resaltado que esta iniciativa está enmarcada en el proyecto 'Innovación TIC en las Universidades Populares' que es un programa financiado por la Dirección General de Agenda Digital de la Junta que consiste en "fundir todas las iniciativas y nuevas tendencias que surgen y bajarlas al ciudadano".

ATACAR ESTE PROBLEMA

Por su parte, el director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Pablo García, ha subrayado que esta iniciativa pretende "trabajar esta parte más humana de las tecnologías de la información, precisamente de la desinformación, de cómo nos manipula y cuál es la forma de combatir" la misma.

"Tenemos que trabajar entre todos y se trata de atacar este problema" de la desinformación y noticias falsas, ha señalado García, toda vez que ha detallado que "la forma de atajarlas es dándole al usuario" unas "claves" o "pautas" de cómo usar "todo lo digital".

Así, ha apuntado que "nos están manipulando" por lo que debe haber "una forma de proceder que no es nada automática ni es un algoritmo ni es un programa" sino "aplicar la lógica" y "ser una persona que sepa dudar de si realmente la información es real o es un engaño".

"Tenemos que despertar el espíritu crítico, las conciencias, el no creernos todo lo que nos dicen", ha resaltado Pablo García, al tiempo que ha apuntado que "el problema de esto es que no hay sanciones" por difundir noticias falsas o generar desinformación, motivo por el que se dan estas "herramientas al ciudadano" para que sepa que "no todo lo usted ve en Internet es real".