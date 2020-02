Centenars de tractors ixen al carrer divendres a València pel futur del camp i l'Espanya buidada

"Ens juguem molt. Estem cansats de paraules i volem compromisos ja", ha reivindicat el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, en la roda de premsa de presentació de la protesta.

En la manifestació, centenars de tractors i agricultors arribats en autobusos de les tres províncies reclamaran mesures tant al nou Govern d'Espanya com a la Generalitat Valenciana i especialment a la Unió Europea, davant els acords comercials amb tercers països que "deixen fora els productors" locals.

L'objectiu és deixar clar que "els agricultors no són el problema", instar al fet que "els partits polítics de tots els colors facen alguna cosa", així com demanar a la societat que no els "criminalitze". A la protesta de tractors s'han sumat les organitzacions més representatives del sector a la Comunitat Valenciana, després d'una campanya "molt dura, la pitjor de la història per a la taronja i el caqui".

Les seues peticions passen perquè el nou govern de Pedro Sánchez comence a abordar una llei de cadena alimentària "justa" que delimite els preus en origen, així com que els acords internacionals incloguen obligacions recíproques a nivell econòmic, social i mediambiental per a "competir en igualtat de condicions". "No podem ser els esclaus del Tercer Món en la Unió Europea", ha advertit el president d'AVA.

Amb el lema 'Basta de engañar a los agricultores y ganaderos', la protesta arranca a les 11.00 hores d'aquest divendres en la Plaça Sant Agustí de València, per a recórrer el cèntric carrer Colón fins a la plaça Amèrica, on estan previstes les intervencions. La marxa arribarà fins a Delegació de Govern per a traslladar allí les reivindicacions.