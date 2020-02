PSOE, sobre la reunión con Page solicitada por el PP: "Núñez solo quiere fotos"

"Ellos solo quieren reunirse para la foto y hablar de cosas que no les preocupan a los castellanomanchegos", ha indicado Abengózar en rueda de prensa, donde ha incidido en que "en el ánimo de los 'populares' solo está salir a los medios diciendo que quieren una foto y una reunión".

Preguntada sobre la idoneidad de esa cita, la diputada socialista ha manifestado que no descarta "nada" aunque ha aclarado que el hecho de que el Gobierno vaya a aceptar ese encuentro no está en su mano decirlo. "No soy el Gobierno", ha insistido.

No obstante, ha añadido que si el PP va a hablar de Castilla-La Mancha y tiene propuestas "bienvenidas sean", aunque hasta ahora, ha declarado, "han hablado de políticas nacionales y falsedades y propuestas no he escuchado ninguna".

Abengózar ha lamentado que el PP "cuestiona a esta tierra" y la gestión de un gobierno "que tiene mayoría absoluta", y ha subrayado que como García-Page "es un líder fuerte" los 'populares' "necesitan fotos rodeándose de gente fuerte".

CRÍTICAS A LA CAMPAÑA DEL PSOE

De otro lado, a preguntas de los medios por las críticas de la portavoz del Grupo Popular, Lola Merino, a la campaña iniciada por el PSOE para destacar los logros obtenidos en la región, la parlamentaria del PSOE ha señalado que "es de risa" que el PP cuestione las "ideas y proyectos" que tiene el PSOE y de los que "puede presumir".

Las campañas del Partido Popular "solo lo son para hablar mal de esta región y del Gobierno regional", ha concluido Abengózar, que ha precisado que Merino ya podría haber hablado del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o de cómo el Consejo de Gobierno ha dado este martes luz verde a la ley regional sobre ciencia.