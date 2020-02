Un investigador cree que se debería aplazar el Mobile para evitar la transmisión local del coronavirus

El investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Oriol Mitjà, especialista en enfermedades infecciosas, ha opinado que hay que suspender el Mobile World Congress para evitar la transmisión local del coronavirus en Barcelona. "Una sola introducción tendría una probabilidad de entre el 20% y el 30% de causar un brote", ha avisado desde Twitter.

"Este virus es muy leve y no hay riesgo para toda la población"

Mitjà, profesor de enfermedades infecciosas y salud global, ha apuntado que la infección es leve y la tasa de mortalidad fuera de China es del 0,2%, parecida a la gripe epidémica. "Pero la transmisión es alta y difícil de controlar. Con solo tres infecciones, existe una probabilidad de más del 50% de que haya un brote", ha indicado. En su opinión, es "poco probable" que la detección en los aeropuertos de fiebre a través de escáneres térmicos evite el paso de viajeros infectados. "El control de la fiebre en el aeropuerto no es muy efectivo, porque una persona puede llegar al aeropuerto y no tener fiebre".

Aplazar el #MWC2020 seria una decisión acertada para evitar que se siembre la transmisión local de nCoV en BCN.



Una sola introducción de nCoV tendría una probabilidad del 20-30% de causar un brote. Abro hilo. pic.twitter.com/F4I0vqDrYu — Oriol Mitja (@oriolmitja) February 10, 2020

Además, ha subrayado que entornos "confinados y abarrotados" como una conferencia son "ideales" para la transmisión de virus respiratorios, y una vez se ha producido un caso, "es casi imposible conseguir el control mediante la búsqueda de contactos".

"La seguridad del ciudadano prima por encima de los beneficios económicos relacionados con el Mobile"

Mitjà ha insistido en que el coste de aplazar o renunciar al Mobile es inferior al de tener que controlar una "potencial epidemia".

La seguridad del ciudanano "por encima de los beneficios económicos"

"Por cierto, ¿Quien pagaría los gastos del control de la epidemia? ¿GSMA o el Institut Català de la Salut (ICS)?, ha preguntado el investigador, que ha opinado que el Ajuntament de Barcelona y el Mobile han de buscar asesoramiento de expertos y tomar la decisión "partiendo de la evidencia".

"No creo que haya una elección correcta o incorrecta sobre aplazar o no el MWC. Se basará en el nivel de riesgo que quieren alcanzar"

"La seguridad del ciudadano prima por encima de los beneficios económicos relacionados con el Mobile", ha concluido.

Considera que el coronavirus ha causado alarma porque es nuevo y no porque sea grave, ya que este virus "es muy leve y no hay riesgo para toda la población".

Mitjà, que consiguió erradicar la enfermedad del Pian y que actualmente está centrado en investigar cómo hacer lo mismo con las enfermedades de transmisión sexual, ha aconsejado que las decisiones ante esta epidemia "deben tomarse en función de los riesgos, no del miedo".

El especialista ha apuntado que si se mantiene la celebración del Congreso Mundial de Móviles la organización debería poner todas las medidas preventivas necesarias, y considera que por lo tanto, el MWC debería hacer un sobreesfuerzo y pagar estas medidas profilácticas.

"No creo que haya una elección correcta o incorrecta sobre aplazar o no el MWC. Se basará en el nivel de riesgo que quieren alcanzar. Si quieres riesgo cero, las medidas de Salud Pública deben ser muy drásticas, pero las medidas se deben tomar en función de los riesgos, no del miedo", ha insistido el médico.

"Hay que tener muy claro cuál es el riesgo, explicarlo muy bien a la población, así como las medidas para controlarlo; y, sobre todo, saber qué riesgo estás dispuesto a asumir. Los americanos y los australianos no quieren asumir ninguno. A mi me parece muy coherente que sí podamos asumir un riesgo y que estemos preparados para prevenirlo en caso de que aparezca", ha añadido el médico.

Mitjà lamenta que se esté convirtiendo esta patología en una "enfermedad psicológica" y ha insistido en que "la enfermedad no es grave. Como es nueva, ha creado alarma social y hay que rebajarla. También hay que poner las medidas racionales que sean necesarias".