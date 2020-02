La UCLM ejecutará este año un ágora en el campus de Cuenca con espacio coworking y auditorio al aire libre

Collado ha especificado que este espacio se construirá en el descampado que hay actualmente entre los edificios del Paraninfo, la biblioteca y la facultad de Educación. Un nuevo ágora que tendrá en total 3.100 metros cuadrados y que se construirá en varios niveles, siendo todo el espacio "totalmente accesible y respetuoso con el medio ambiente".

Además, este nuevo espacio en el campus conquense contará con un pequeño auditorio que estará al aire libre, con el objetivo que sirve de punto de encuentro para los estudiantes del campus donde se puedan desarrollar tanto actividades académicas como de ocio.

Este ágora, presupuestada en 1,12 millones de euros, contará también con un espacio de coworking para hacer trabajos en grupo, que tendrá una cocina y cafetería para los estudiantes, con una superficie construida de en torno a 235 metros cuadrados. Asimismo, será completamente accesible.

ELIMINACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

Asimismo, el rector ha anunciado que dentro de la facultad de Bellas Artes se eliminará el actual salón de actos. El objetivo de la UCLM es hacer ahí una sala abierta para exposiciones y conferencias, que serán de uso tanto para universitarios como el resto de la ciudadanía de la ciudad.

Presupuestada en 801.664,33 euros, la Institución académica tiene pensado tirar la pared que linda con la calle para levantarla de nuevo con cristaleras rodeada de vegetación, y hacer de este actual salón de actos una sala polivalente con una nueva entrada de unos 100 metros cuadrados de cristal.

Collado ha explicado que estos dos nuevos proyectos para el campus de Cuenca tienen que estar ejecutados antes de que acabe el 2020, ya que se encuentran en los presupuestos para este año. A juicio del recto, estas dos actuaciones son "una apuesta por el campus de cuenca, que le dará mayor calidad y crecimiento".

NUEVO EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Preguntado por un nuevo edificio para la facultad de Comunicación del Campus de Cuenca, que se anunció en 2016 y no se supo nada más hasta ahora, el rector ha explicado que con motivo de la crisis se tuvo que paralizar la construcción de nuevos edificios, levantándose solamente la facultad de Farmacia de Albacete y el Instituto de Telecomunicaciones y Edificación de Cuenca.

"No está el nuevo edificio de Medicina en Ciudad Real, no está el edificio de Arquitectura en Toledo y no está el edificio de Comunicación de Cuenca, pero queremos contar en los próximos años con respaldo presupuestario para llevarlos a cabo", ha señalado el rector.

Asimismo, ha declarado que la semana pasada el equipo rector de la universidad se reunió con el equipo de la facultad de Comunicación para analizar el crecimiento de la facultad con la incorporación de un nuevo grado en Comunicación Audiovisual y la próxima incorporación de un máster en periodismo cultural, asegurando que la facultad "va a crecer en espacio porque tiene mucho atractivo y demanda".

Por eso, ha declarado que ahora "están en conversaciones para ver un espacio disponible dentro del Campus" para levantar un nuevo edificio.