Gómez asegura que hasta junio no había afectados por infecciones postoperatorias en el Hospital de Ibiza

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado este martes que, hasta junio de 2019, no había ningún paciente afectado por una infección postoperatoria en el Hospital de Can Misses de Ibiza, según los registros existentes.

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament de este martes, donde también ha calificado como "increíble" llevar al debate de la Cámara balear "un tema tan técnico" y ha lamentado que el PP "cuestione" la labor de los sanitarios de las Islas.

Gómez ha añadido que "no se puede garantizar" que no habrá infecciones en hospitales y ha reiterado que "lo que no es justo" es culpar a los profesionales. Además, ha considerado que la unidad de seguridad del paciente en Can Misses es un "referente nacional", que pone en marcha "múltiples" proyectos, aunque el "riesgo cero no existe".

La diputada del PP Virginia Marí le había preguntado por el número de infecciones postoperatorias registradas en el Hospital Can Misses de Ibiza. Marí ha asegurado que "en ningún momento" ha culpado a los sanitarios, afirmando que no es cierto que en 2018 y 2019 no hubiera afectados por infección en Can Misses.

"Tienen una capacidad de engañar y mentir a los ciudadanos", ha añadido Marí, asegurando que son "los más oscuros" con los que se ha encontrado hasta ahora, explicando que conoce gente que ha estado semanas en curas por esas infecciones.

"Si no enviaran a los pacientes tan pronto al domicilio... La realidad es la que es. Falta personal, camas y, según ustedes, todo va maravilloso". "Son los reyes de la mentira, del engaño y de la falacia", ha concluido la 'popular'.