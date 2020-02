Un responsable de Fundación Osasuna dice que Maquirriain nunca le dijo que el dinero de Sevilla pudiera ser para amaños

Gonzalo Frauca ha explicado que Maquirriain se dirigió a él en mayo de 2014 explicándole que le había llamado el entonces gerente, Ángel Vizcay. "Me dice que le ha llamado Vizcay para ver cómo estábamos de dinero, para ver qué saldo teníamos, porque el club tenía una necesidad imperiosa de pagar unos gastos y que si teníamos dinero para traspasar como otras veces. Miramos la cuenta y teníamos 40.000 euros", ha dicho.

A continuación, Maquirriain le explicó que Vizcay le había pedido que buscara un préstamo de un patrocinador de la Fundación, lo que finalmente ocurrió.

"El viernes día 15 de mayo llega el dinero a la Fundación. Diego me comenta que le ha llamado Vizcay, que creo que estaba de viaje, y le manda que vaya a La Caixa a retirar 400.000 euros en metálico de la cuenta del club, que tiene que llevar ese dinero a Sevilla y que allá se juntará con él y con el señor Peralta -entonces directivo de Osasuna-", ha afirmado.

Continuando con su relato, Gonzalo Frauca ha explicado que Maquirriain le comentó que a lo largo de esa mañana del viernes le dejarían un sobre de la agencia de viajes para poder hacer el desplazamiento a Sevilla. "Le llamé para decir que estaba el sobre y se los subí al centro -de Pamplona-. Me comentó que tenía la documentación necesaria para sacar los 400.000 euros porque se la habían firmado Archanco -entonces presidente de Osasuna- y Pascual -entonces directivo-, que eran apoderados de la cuenta del club", ha señalado.

"Yo le pregunté a ver si iba a viajar solo, me dijo que había pedido ir acompañado y que le habían dicho que tenía que viajar solo. Ya se metió en la Caixa y no sé nada más", ha dicho, para afirmar que Maquirriain "jamás" le dijo que pensara que el dinero era para posibles amaños de partidos.

Por otro lado, sobre los pagos en efectivo que podía realizar la Fundación en aquella época, ha explicado que "se hacían mensualmente pagos en efectivo, pagos del día a día, cuando compras algo". "Esos pagos estaban siempre justificados contablemente", ha dicho.

Además, ha explicado que en la temporada 2013/2014, "debido a que el club económicamente no andaba bien, fueron más frecuentes las transferencias de la Fundación al club, pero puedo hablar de cuatro o cinco transferencias".

Por otro lado, ha criticado que en alguna ocasión ha oído hablar de que "salían millonadas" de la Fundación Osasuna, algo que le parece una "falta de respeto". "No había millonadas. Me parece hasta una falta de respeto hablar así de una entidad social que tenía una economía de batalla", ha criticado. Asimismo, ha señalado que según la auditoría que elaboró la Liga, quedó "muy claro" que en la Fundación "no hubo ningún gasto sin justificar".