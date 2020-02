Meghan Markle y el príncipe Harry consiguen su primer sueldo fuera de la realeza: un millón de dólares

Vale, Meghan Markle ya había trabajado antes de casarse con el príncipe Harry. Es cierto. Pero desde que abandonasen la disciplina de Buckingham Palace no se les conocía curro alguno, aunque sí que estaban buscándolo. Y, todo hay que decirlo, no es muy normal que por tu primer contrato te lleves un suelo desorbitante: un millón de dólares.

Porque sí, según el diario The Times, esa es la tremenda cantidad de dinero inicial que se han embolsado los duques de Sussex en el comienzo de su vida lejos de la realeza, lo cual hace prever que Markle muy pronto regresará a los sets de rodaje tras conseguir un representante y que Harry podrá someterse a su tratamiento capilar.

Meghan y Harry se llevaron todo ese sueldo, que en euros serían alrededor de 920.000, por una sola conferencia, además. La primera que la pareja da tras renunciar a la vida y los actos públicos reales y que ofrecieron en Miami después de que se lo pidiese -suponemos que con un cheque- JP Morgan.

JP Morgan Chase es una antiquísima (nació en 1799) empresa financiera líder en inversiones bancarias, gestión de activos e inversiones privadas. Pero los duques de Sussex prefirieron dejarles estos temas a sus expertos y hablar de lo que ellos conocen.

Como el tema crematístico no es precisamente el que mejor manejan Meghan y Harry, el príncipe optó por hablar, según las fuentes anónimas con las que ha hablado el peródico, sobre cuánto le ayudaron los años que fue a terapia para lidiar con el estrés y la ansiedad, mientras que en el turno de Meghan Markle el tema giró hacia la importancia del amor en la familia, poniéndose como ejemplo a ella misma hacia su marido.

Y según The New York Times, la noche dio más de sí, puesto que entre los invitados se encontraban Jennifer López, que había optado por alejarse de Hollywood por el desplante de la Academia de que no la nominasen al Oscar, y su marido, Álex Rodríguez.

Ambas parejas fueron a cenar a uno de los restaurantes más lujosos de ciudad de Florida, el Habitat, en el célebre 1 Hotel South Beach, y la cantante y actriz invitó a los duques de Sussex a visitarles cuando quieran en el casoplón que posee en Miami.

Claro que en teoría eso tendrá que ser después del día 9 del mes que viene, cuando la reina Isabel II les ha pedido que se acerquen a Londres junto con el pequeño Archie para que hagan acto de presencia en la Commonwealth, uno de los eventos más tradicionales de la corona británica.