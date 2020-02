Convocades les beques universitàries per al curs 2019-2020

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la convocatòria de beques per al curs acadèmic 2019-2020 en les universitats valencianes, unes ajudes que comptaran amb un pressupost de quatre milions d'euros, la mateixa quantia que el passat curs.

Les sol·licituds podran presentar-se fins a aquest divendres exclusivament per via telemàtica. No obstant això, es realitzarà una ampliació de termini que es publicarà aquesta setmana i que estableix el 9 de març com a data límit de presentació.

Una vegada emplenada la sol·licitud, serà signada per la persona interessada emprant els sistemes de signatura electrònica acceptats i serà enviada mitjançant procediment telemàtic. Es considerarà presentada amb caràcter general i el resguard de la sol·licitud acreditarà, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

Poden demanar aquestes ajudes els alumnes matriculats durant el curs acadèmic 2019- 2020 en les universitats públiques valencianes, així com en els seus centres públics adscrits que imparteixen ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari o que imparteixen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.

L'alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per al Grau en Veterinària. Els criteris acadèmics i de renda exigibles per a l'obtenció de beca es mantenen com en l'última convocatòria, i el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 60.

No obstant això, també podran obtindre beca els estudiants que es matriculen d'un nombre mínim de crèdits comprés entre 30 i 59. Aquest requisit no es tindrà en compte, per una sola vegada, per als estudiants que els reste un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els seus estudis.

Quant als crèdits que han de superar-se en l'últim curs per a poder obtindre la beca, al cas del títol de grau serà del 80% per a estudis d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques; del 70% en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut i del 60% en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes dels crèdits en els quals s'han matriculat, i per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits en universitats públiques, aquesta beca consisteix en una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats.

Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva. Si l'import de les beques proposades supera l'import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s'adjudiquen, en primer lloc, als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passa a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Les beques es concedeixen en ordre descendent fins que s'esgote l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana que ha obtingut l'alumnat en l'últim curs acadèmic.

Taxes un 15% més barates

A més de mantindre's aquest curs el pressupost de quatre milions d'euros per a beques, els universitaris també poden beneficiar-se de la rebaixa en les taxes, ja que s'ha reduït un 15% el preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster.