Empresaris demanen diàleg sobre Colón i Ribó replica: anirà “molt bé”

El canvi que, per a la mobilitat del centre de la ciutat de València, suposarà la conversió en zona de vianants de les places de l'Ajuntament i de la Reina, principalment pels desviaments dels autobusos de l'EMT pel carrer Colón, s'ha trobat amb la petició de més diàleg i consens d'alguns col·lectius.

Ahir, sense anar més lluny, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) va reclamar que es convoque la Mesa de Mobilitat abans de dur a terme l'anunciada reordenació, que suposarà l'augment d'un a dos carrils EMT-taxi i la reducció a un del trànsit privat en aquesta artèria de la ronda interior.

La Confederació ha sol·licitat també que l'Ajuntament de València li facilite l'estudi tècnic en el qual es recolza el Govern municipal per a aprovar aquests canvis en matèria de mobilitat. La Mesa de la Mobilitat és un òrgan de participació i debat ciutadà amb caràcter informatiu i consultiu per a recollir les propostes en mobilitat, van explicar des de la CEV.

No obstant això, l'organització patronal va lamentar que les entitats que la integren (empreses i associacions empresarials dels sectors del transport, comerç, ensenyament, associacions de veïns, sindicats, organitzacions socials, d'usuaris o consumidors, entre altres) “no han sigut prèviament informades de l'estudi tècnic ni dels canvis anunciats des de l'Ajuntament”.

La presidenta de CEV València, Eva Blasco, va assegurar que coincideix “en la necessitat d'avançar en la construcció d'una ciutat més sostenible”, però va remarcar que això “ha d'aconseguir-se amb una mobilitat que no supose un obstacle sinó una eina d'utilitat per a tots”. En aqueix sentit, crida al fet que “no es prenguen mesures precipitades i que un projecte de tal calat es consensue amb la ciutadania i els sectors implicats”.

Enfront d'aquests plantejaments, l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va replicar també ahir que els canvis de trànsit previstos al carrer Colón, a partir de la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, contribuiran a la “dignificació de tot el centre de la ciutat”. El primer edil va manifestar que aquestes modificacions aniran “molt bé per a tots” i va subratllar que no es pot seguir amb els plantejaments que defensen que “la ciutat és per als cotxes” quan “la ciutat és per a les persones”.

Ribó es va pronunciar d'aquesta manera després de participar en el presentació del festival d'arquitectura Open House València 2020, preguntat per les crítiques de comerciants i veïns de Colón als canvis de trànsit que registrarà aquest carrer, en la qual el bus-taxi passarà de tindre d'un a dos carrils i el transport privat, de dos a un.

El responsable municipal va comentar que “sempre que es produeix un canvi d'aqueix tipus, al principi hi ha resistències”, encara que després “les coses es van arreglant ràpidament”. “Sempre que hi haurà un canvi en aquestes coses hi ha resistències i costa adaptar-se a la nova realitat. Crec que hi ha sectors que ja s'han pronunciat a favor”, va exposar sobre aquest tema. Joan Ribó va considerar que les modificacions proposades suposaran “al final una dignificació de tot el centre de la ciutat”.

L'alcalde va citar com a exemple Munic, on “el centre està molt convertit en zona de vianants” i “les vies de transport públic fan una espècie de circumval·lació”, i va dir que València “se semblarà una miqueta” a aquesta ciutat alemanya. Així mateix, va destacar que des de l'Ajuntament es farà “una tasca clara d'explicació” de tots els canvis que es preveuen escometre i va garantir que “si hi ha algun detall que cal retocar”, es retocarà, perquè “no hi ha cap problema”.

Preguntat pel malestar de comerciants del centre i del carrer Colón per haver conegut els canvis després d'haver sigut presentats als mitjans de comunicació, Ribó va dir que els projectes “els han de fer els tècnics” i que “després s'expliquen”. “És una qüestió de procediment. Hi ha sensibilitats molt susceptibles”. Segons va afegir, “estem a un mes que això es produïsca, hi ha temps suficient per a explicar-ho. Si primer s'ha explicat a la premsa i després als comerciants crec que no té més importància”, va sostindre.

Igualment, respecte a les crítiques del veïnat, va indicar que li preocupen “totes les crítiques”. No obstant això, va comentar que en aquest cas hi ha part “del veïnat que critica” però també una altra part que recolza els canvis. Va assenyalar que això ha succeït també en altres ocasions davant decisions anteriors que s'han pres, com el canvi d'alguna línia d'EMT.

L'alcalde va manifestar que, amb tots els canvis previstos en el trànsit, es farà “del centre de la ciutat una zona molt millor per a la gent, per a caminar i per a comprar”. Respecte a aquesta última qüestió, va insistir que “la gent no compra quan va conduint”, sinó que “compra quan va passejant”. “Anirà molt bé per a tots”, va declarar.

Cs denúncia un 350% més d'incidències en l'EMT

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de València va denunciar ahir que no “entén com” el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, “trau pit per la gestió d'una empresa que augmenta un 350% les seues incidències en un any”.

L'edil Narcís Estellés es va referir a l'informe anual de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges, que segons la formació “revela un augment de les incidències en l'EMT” perquè “s'ha passat de 219 queixes l'any 2018 a 767 l'any 2019”.

L'edil va qualificar aquest increment de “molt preocupant” i va retraure que Grezzi “estiga presumint d'una empresa que cada vegada dóna més problemes”.