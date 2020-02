Jacobo le propone a Mari Ángeles hacer un 'simpa' en 'First dates': "Lo tengo todo estudiado"

Amor y humor a primera vista. Eso es lo que se vivió este lunes en First dates en la velada entre Mari Ángeles y Jacobo, que nada más verse dejaron claro a los espectadores que habría más citas entre ambos.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue la madrileña, que fue recibida por Carlos Sobera. "Soy muy alegre, me gusta mucho reír, me encanta hacerlo", afirmó en su presentación la limpiadora.

El presentador le preguntó por su pasado amoroso: "He estado casada dos veces y he tenido un hijo de cada uno. El primer matrimonio duró tres años, y el otro se murió hace dos años. Desde entonces no he tenido ninguna relación", contó Mari Ángeles.

Su cita fue Jacobo, un donostiarra afincado en Madrid: "Me gusta la gastronomía, disfruto el aperitivo, los amigos, de comer, de viajar, de hacer rutas... pero también me gusta quedarme en casa", señaló.

"Te voy a presentar una hermosísima mujer", le dijo Sobera al comensal. Al ver Jacobo entrar, Mari Ángeles reconoció que "al mirarnos ha habido algo".

Tras la presentación en la barra del local, ambos fueron a la mesa a cenar, donde siguieron confirmando puntos en común con el humor como hilo conductor.

Y ese humor fue el que hizo que Jacobo 'se viniera arriba' y, tras llevarles la cuenta una de las camareras le propusiera a su pareja algo fuera de lo común en First dates.

Jacobo, en 'First dates'. MEDIASET

"¿A que no hay cojones de hacer un 'simpa'?", le dijo el comercial. La limpiadora se echó a reír mientras su cita le explicaba que "esto está todo estudiado. Tú coges y sales primero hacia el baño, yo me quedo aquí haciendo guardia y después me voy".

Y añadió que "no se lo van a creer, sería el primer 'simpa' de la historia. Tengo unas ganas de hacerlo...".

Al final, Jacobo pagó la cuenta y afirmó que "me encantaría tener una segunda cita con Mari Ángeles porque creo que es una mujer con muchas cosas por aflorar y por explotar, es una bellísima persona, encantadora y llena de cualidades".

La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar con él: "Nos ha faltado tiempo porque ha sido una cena muy amena".