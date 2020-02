Belén Cuesta, en 'El hormiguero': "Tras ganar el Goya la vida sigue igual, no me pagan más"

El hormiguero comenzó la semana con la visita este lunes de las actrices Belén Cuesta y Silvia Alonso, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Hasta que la boda nos separe, que se estrena el próximo 14 de febrero.

Antes de comentar las curiosidades del filme, Pablo Motos quiso felicitar a Cuesta por su reciente logro, el Goya a la Mejor Actriz Protagonista gracias a su actuación en la película La trinchera infinita.

"Te quiero felicitar por el Goya, todos los días no se gana uno", señaló Motos, a lo que su invitada contestó que "cuesta...". El presentador quiso recordar con ella como vivió aquellos momentos: "Cuando estás en una entrega de premios y dicen tu nombre: ¿Podrías definir que clase de sentimientos andan por tu cabeza?".

La actriz le contestó que "es raro. El otro día hablaba con Anna Castillo, que también tiene un Goya, y le decía que cuando apagan la luz, estás muy solo. Solo piensas: No te caigas, tienes que subir y hablar".

Y añadió que "no te acuerdas que has dicho... La sensación es complicada, pero es bonita. Luego la ves y confirmas lo que dijiste, que no te caíste ni te tropezaste y que estuvo bien".

Motos también le preguntó si se había preparado algún discurso por si ganaba, a lo que Cuesta le contestó negativamente porque "tengo un punto supersticioso de Andalucía que si lo escribo no va a pasar". Eso sí, comentó que "siempre intentas organizar en la cabeza los agradecimientos, aunque siempre se te olvida gente".

"¿Tiene algún efecto tangible en tu carrera el Goya? Quiero decir si te pagan más ahora en las películas", señaló Motos. La sevillana le dijo que no: "La vida sigue igual, como diría Julio Iglesias. También es verdad que ha sido hace nada, no me han llamado más ni me pagan más. Solo cambia que tengo una figura en mi cuarto".