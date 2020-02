Tu horóscopo diario: martes 11 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 11 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy resaltará en ti las ganas de hacer algo nuevo, distinto, de cambiar tus hábitos o de empezar un curso que te abra la mente a novedades de cualquier tipo. Es un proceso de renovación que te vendrá muy bien. Mantener la mente activa es algo que te trae beneficios inmediatos.

Tauro

No te quejes tanto de tu salud porque realmente no te sucede nada grave. Alguien puede pensar que lo estás utilizando para llamar la atención y tener a alguien siempre pendiente de ti. Ojo con esa actitud que puede ser inconsciente, pero real.

Géminis

Hoy tendrás que dar un paso al frente para defender algo en lo que crees profundamente y que ves que puede ser malinterpretado. No temas nada, porque todo el mundo aplaudirá tu energía y tu actitud frente a lo que consideras falso o una injusticia.

Cáncer

Es posible que en tu interior te sientas en deuda con alguien por un favor que te ha hecho. Vas a encontrar la forma de pagar esa deuda de la manera más elegante posible. Los gestos son muy importantes y por eso deben de ser sutiles, de los que llegan muy dentro.

Leo

Todo apunta a que hoy se produzcan movimientos en el trabajo que te tendrán bastante en vilo porque no sabes en realidad cómo te pueden afectar. Lo mejor es que mantengas la calma, todo se aclarará dentro de poco. Una persona hablará en tu favor.

Virgo

Ya desde por la mañana te encontrarás con ciertos nervios o un poco en tensión. Procura respirar hondo, tomarte un rato para descansar y evitar todo el estrés que puedas. Un paseo te hará bien para conseguir que tus pensamientos no se conviertan en obsesiones.

Libra

Te gustaría encontrar a alguien muy especial para compartir muchos momentos y eso es algo que puede que eches de menos en estos instantes. Pero debes mirar hacia delante y no cerrarte a nada. Acepta tu presente con generosidad y sin culparte de él.

Escorpio

Generalmente se te da bien hacer amistades nuevas o conocer gente y acabas de tener una de esas ocasiones en las que has abierto puertas fuera de tus fronteras habituales. Aprovéchala bien, sigue cultivando esas nuevas amistades.

Sagitario

Preocuparse innecesariamente por la salud no es algo que debas dejar que te obsesione. Todo se desarrolla con influencias positivas en tu energía física y mental y si te sientas a pensarlo, lo verás. Todo es un círculo que va y viene y fluye continuamente.

Capricornio

En el trabajo, no debes dejarte llevar por algo que no está a tu gusto. Un compañero te puede dar la solución tras una discusión amistosa y os pondréis de acuerdo para llevar a cabo una labor pesada. Después pensarás quien ha tenido más razón.

Acuario

Sonreirás hoy en las relaciones con tus hijos, si los tienes, o tu pareja. Ellos te van a demostrar de varias maneras lo importante que eres en sus vidas y eso te hará sentirte muy feliz. Disfruta el momento que es francamente positivo para ti en ese aspecto.

Piscis

Hay alguien que cerca que puede ser bastante pesado o que pondrá a prueba tu paciencia hoy. Es mejor que no entres en ninguna confrontación porque te llevarás una disgusto innecesario. Intenta obviar su compañía o por lo meno, si no puedes, no rebatir sus palabras.