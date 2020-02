La banda estadounidense Foo Fighters anuncia que dará en Valencia su único concierto en España de su gira en 2020

La banda estadounidense de rock Foo Fighters, comandada por el exbatería de Nirvana, Dave Grohl, ha elegido la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ofrecer su único concierto de este año en España, que tendrá lugar el próximo 19 de junio.

Según informa la promotora Live Nation, la banda cumple 25 años de carrera y en su concierto de Valencia repasará sus grandes éxitos en una velada donde contarán con Yungblud y Honeyblood como teloneros.

La venta general de entradas se abrirá este martes a las 10 horas en los puntos de venta oficiales de este concierto aunque la preventa para los seguidores de Foo Fighters empezará este lunes a las 16 horas. Dentro de su gira, Foo Fighters actuará en Berlín (10 de junio), Nimes (16 de junio) y Valencia (19 de junio).

Con nueve álbumes de estudio en el mercado, más de 27 millones de copias vendidas, numerosos premios, "estadios agotados por el mundo entero e himnos generacionales de la talla de Everlong, The Pretender o The Best of You, Foo Fighters es, a día de hoy, uno de los nombres más poderosos del rock moderno", señala su promotora.

El grupo de Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee publicó su último disco de estudio Concrete and Gold en 2017 y trabaja ya en el que será su décimo trabajo.