Los accidentes laborales crecen un 6% en la provincia de Sevilla y se duplican las muertes 'in itinere'

El balance de accidentes laborales del pasado año en la provincia de Sevilla arroja unas cifras poco halagüeñas. Se ha incrementado el número de siniestros, se han duplicado las muertes in itinere, han aumentado de forma significativa las patologías relacionadas con el estrés y se ha disparado la siniestralidad entre los autónomos. Todo ello es consecuencia, según denuncian los sindicatos, de la "alarmante precariedad" que sufren los trabajadores y de la falta de medidas preventivas, afirman, por parte tanto de los empresarios como de las administraciones.

El pasado año se registraron en la provincia un total de 27.093 accidentes en el trabajo, lo que supone un 6% más que los contabilizados en 2018, siendo la mayor parte de ellos leves (26.806), seguidos de los graves (258). Además, según refleja un informe elaborado por CC OO de Sevilla, 29 personas perdieron la vida en el tajo, por las 23 del ejercicio anterior (+26%), lo que se traduce en una muerte laboral cada 12,5 días. "Las 29 muertes fueron todas injustas y evitables mediante el aumento de la prevención por parte de los empresarios y el cumplimiento de las estrategias de salud laboral por parte de las administraciones públicas", manifestó ayer el secretario de Acción Sindical del sindicato, Carlos Aristu. Y añadió: "¿Cuántas muertes son moralmente aceptables para que los empresarios hagan al menos una declaración cuando sufrimos la pérdida de una vida en el tajo?".

El estudio de la organización sindical revela que del total de accidentes del pasado año, más del 83% tuvieron lugar durante la jornada de trabajo (22.590), mientras que los 4.503 restantes se produjeron en el trayecto de ida o vuelta, es decir, in itinere, lo que supone un incremento del 6,7%. De estos últimos, además, 12 fueron mortales, el doble que los contabilizados en 2018. "La sobrecarga de trabajo, fruto de no tener plantillas dimensionadas, de no tener formación adecuada y de estar trabajando en condiciones más peligrosas implica que en los trayectos hacia y desde el trabajo haya una mayor propensión a tener un accidente", afirmó Aristu. Una persona, continuó, "no conduce igual cuando está cansada, cuando percibe un salario que entiende ajustado a lo que realiza o cuando realiza un trabajo que deberían realizar tres personas".

Aumento entre los autónomos

Otro de los datos más significativos del informe de CC OO es el "alarmante incremento" de accidentes laborales entre los trabajadores autónomos. Aunque la cifra global del pasado año es de 1.338 entre este colectivo, supone un 262% más que en 2018, cuando los trabajadores por cuenta propia sufrieron 369 siniestros. "Esto no hace sino constatar la precariedad que sufren quienes han tenido que optar por el emprendimiento como huida del desempleo a la desesperada y la eclosión de los falsos autónomos", mantienen desde el sindicato.

La causa de los accidentes deja también otro dato llamativo. Aunque los siniestros motivados por infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas son los menos numerosos, sí son los que más se han incrementado en el último año, al pasar de los 52 de 2018 a los 67 de 2019, un 28,8% más.

Más incidencia en los jóvenes

El sector Servicios es el que registró un mayor número de accidentes laborales el pasado en la provincia de Sevilla (60%), seguido de la Industria (17%), la Construcción (14%) y la Agricultura (9%). Por otro lado, el informe de CC OO revela que el aumento de la siniestralidad entre 2018 y 2019 ha sido especialmente alto en los trabajadores de entre 16 y 17 años (+64,7%), seguido a distancia de los jóvenes de entre 20 y 24 años (+18,7%) y los mayores de entre 60 y 65 años (+16,9%).