Iván Labanda ('OT 2020'), arrepentido tras las críticas por transfobia en una clase: "Me duele haber planteado ese ejercicio"

El profesor de interpretación de OT 2020, Iván Labanda, fue noticia hace unos días por una de sus clases. Durante la sesión, propuso a los concursantes la actividad simular cómo se presentarían a un castingtras recibir una noticia que les descolocara.

El problema llegó cuando a uno de los alumnos, Bruno Alves, el profesor le dio la siguiente premisa: "Me acabo de enrollar por primera vez con mi novia y me he encontrado un órgano genital que no me esperaba". Cuando comenzó, Alves decidió darle un enfoque cómico a la escena, con frases como: "No pasa nada, Paco. La belleza está en el interior", mientras la mayoría de concursantes comenzó a reírse.

La escena fue recogida por las redes, que criticaron sobre todo que el profesor no diera un toque de atención a sus alumnos por reírse ante la situación, que se calificó como "tránsfoba", entre otros motivos, porque Bruno decide llamar "Paco" a su pareja, cuando en las indicaciones del profesor era una chica trans.

Me explicáis que ayer paso esto en clase de interpretación cuando Ivan le dijo que hiciera una escena después de haberse enterado que la chica con la que se estaba liando era trans (telita también la situación) ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/c70SYuy8xt — 🐭 (@todofoba) February 9, 2020

@OT_Oficial creo que la comunidad trans merece unas disculpas, ya que vais de tan abanderados de la igualdad y tolerancia con el movimiento LGTB, la T no es de tostadora — jon (@jonlrzblsxt) February 9, 2020

Ante las críticas, Labanda pidió disculpas en Twitter, donde aseguró que no fue su intención "herir la sensibilidad de nadie" y añadió: "Y mucho menos la de un colectivo en el que me incluyo". Después de esto, lanzó una lanza a favor del programa y concluyó: "OT es sinónimo de respeto y tolerancia".

Nada más lejos de mi intención herir la sensibilidad de nadie y mucho menos la de un colectivo en el que me incluyo. OT es sinónimo de respeto y tolerancia. Por favor, si alguien se ha sentido ofendido, mis más sinceras disculpas. 🏳️‍🌈 https://t.co/iwRPUnv4X4 — Ivan Labanda (@ivanlabanda) February 9, 2020

Además, este lunes y tras el reparto de temas de la próxima gala, el profesor ha querido reiterar su arrepentimiento y, estando reunidos los concursantes, Noemí y Manu Guix, ha comenzado: "Me tengo que disculpar por algo que sucedió el sábado. Ni preparando la clase ni en la misma fui consciente del significado que podía tener, pero he tenido la oportunidad de ver el vídeo y lo que he visto no me ha gustado nada".

Empezó contextualizando a los concursantes: "Recordáis que trabajamos los antecedentes pasando por varios casos, hasta que llegamos al de Bruno, en el que yo planteé una premisa totalmente fuera de lugar y errónea".

"Os pido disculpas. Es algo que me toca mucho, porque pertenezco al colectivo. Que esta premisa salga de mí sin darme cuenta del significado, de coger perspectiva, para mí es superchocante, me hace darme cuenta de que queda mucho camino por recorrer. Hay cosas que tenemos establecidas, pero no es excusa", continuó.

"No supe ver que podría escenificar esos estereotipos que ya deberían estar erradicados, y que llegamos tarde con todo esto. Me duele muchísimo y me cuesta comprender que lo haya propuesto yo". Al finalizar su intervención, Noemí se dirigió a los concursantes y les preguntó si alguno de ellos se había percatado del problema.

Ante la negativa de ellos, prosiguió: "Queríamos poner el punto de atención en que a veces tenemos conductas tan asumidas, que no nos damos cuenta de que pueden hacer daño a alguien que nos está viendo". Bruno, el otro protagonista del momento polémico, también ha tenido unas palabras: "Por mi parte también asumo la responsabilidad". Tras esto, concursantes y profesores se han fundido en un abrazo.