Arcadi España, nou president d'Aerocas en substitució de Francesc Colomer

Arcadi España ha anunciat que una de les primeres coses que farà serà reunir-se amb el president d'AENA per a plantejar-li la integració de l'Aeroport de Castelló en l'operador aeroportuari, així com per a aconseguir la declaració de la ruta Castelló-Madrid com a Obligació de Servici Públic (OSP). Segons ha indicat, després de la reunió "es plantejaran els diferents escenaris".

Preguntat pel canvi en la Presidència d'Aerocas després de la inauguració de Qualicer en la Cambra de comerç, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat que "hi haurà una línia de continuïtat en el que ha sigut l'acció fins ara de reflotament d'una instal·lació que estava molt contaminada i que en aquests moments està situada on toca, augmentat cada any els passatgers i intentant buscar el seu espai en el món aeronàutic, que és ben complicat".

"Es tracta de tornar a la competència directa de la Conselleria d'Infraestructures", ha indicat Puig, qui ha explicat que, més enllà d'aeroport, que té una destinació turística, volen que tot el desenvolupament urbanístic que es puga fer al voltant estiga vinculat a la logística i connectat també amb el Port de Castelló.

"M'agradaria que aquesta legislatura es posaren les bases perquè realment es puga fer eixe pol logístic necessari per al desenvolupament de la indústria i de la pròpia realitat nova que viu l'economia de Castelló", ha apuntat el cap del Consell, qui ha afegit que "l'aeroport és un mitjà, no és una fi en si mateix, per tant el gran objectiu és que ajude l'economia i a la creació de llocs de treball".