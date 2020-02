El PSPV replica a Bonig que demane "en sa casa" la responsabilitat per l'IVA del 2017

Bonig ha remès aquest dilluns un requeriment al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, perquè porte al Consell i aprove en el seu si reclamar formalment al Govern central el pagament de l'IVA pendent del 2017, ja que si no ho fa pot prescriure al gener del 2021 i, en eixe escenari, podria incórrer en responsabilitat comptable.

Per contra, el socialista ha denunciat que "el PP només parla de reclamar al Govern els 281 milions corresponents a la mensualitat de desembre del 2017 de l'IVA", mentre "renuncia a demanar els més de 1.300 milions per l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana".

"Va ser Montoro qui va retindre eixos diners que corresponen a la Comunitat Valenciana i que necessitem per a prestar els servicis públics de la millor manera possible", i ho va fer "davant el silenci còmplice de tota la plana major del PPCV, que ja aleshores encapçalava Isabel Bonig", ha recalcat en un comunicat.

Muñoz ha assegurat que "Puig és el major defensor d'un finançament just per a la Comunitat" i que "el PSPV-PSOE sempre ha defès i defendrà la lluita del poble valencià per aconseguir els diners que li corresponen, per a no ser més que ningú però tampoc menys que ningú".

Fins aleshores, ha saludat la disposició del Govern de Pedro Sánchez a abordar la reforma "en profunditat" del sistema de finançament autonòmic, "a diferència d'allò que ocorria quan el PP governava", convençut que "barallarà per a aconseguir justícia per a aquesta Comunitat".