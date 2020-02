¿Por qué Urkullu y Feijóo han decidido adelantar las elecciones en Euskadi y en Galicia al próximo cinco de abril?

El lehendakari vasco,Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han anunciado este lunes la convocatoria de elecciones en el País Vasco para el próximo 5 de abril, por lo que coincidirá con el Domingo de Ramos. Estas son las principales razones por las que los líderes autonómicos han decidido adelantar los comiciós en Euskadi y Galicia:

Quiere evitar que coincida con las catalanas

Aunque no lo admita públicamente, a nadie se le escapa que uno de los motivos que ha empujado a Íñigo Urkullu a adelantar las votaciones es que quiere evitar poder coincidir en fechas con las elecciones catalanas, unos comicios que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, convocará cuando tenga aprobados los presupuestos. "Le escuché a Torra decir que en marzo espera aprobar los presupuestos, pero como no ha dicho la fecha no me puedo basar en eso para tomar una decisión", ha afirmado Urkullu. Sin embargo, la realidad es que el Gobierno vasco pretende que el vigente conflicto catalán con el Estado español y los mensajes que se lancen en campaña de uno u otro lado no influya de ninguna manera en las elecciones autonómicas vascas.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado este lunes la decisión de adelantar las elecciones en Galicia al día 5 de abril, coincidiendo con los comicios vascos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado este lunes la decisión de adelantar las elecciones en Galicia al día 5 de abril, coincidiendo con los comicios vascos.

Traspaso de competencias

La semana pasada hubo una reunión entre el Gobierno vasco y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en la que se acordó el traspaso de tres competencias (legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por ERE) para dar cumplimiento al Estatuto de Gernika. El actual Ejecutivo vasco liderado por el PNV reforzaría su posición si la transferencia de las competencias llegan durante la precampaña. Si no es así, Euskadi ya tendría listo un Gobierno, presumiblemente una reedición del Gobierno de coalición PNV-PSE, para afrontar con garantías la asunción de estas competencias.

Las encuestas son favorables

Las encuestas también dicen que un adelanto electoral sería bueno para su partido, el PNV. Según datos de estimación electoral del último Euskobarómetro, el PNV volvería a ganar las elecciones autonómicas vascas y obtendría 30 escaños, dos más de los que tiene en la actualidad. Esta situación le permitiría formar Gobierno mayoritario tanto con PSE-EE, que lograría 14 parlamentarios (cinco más), como con EH Bildu, que sumaría 19 representantes en la Cámara vasca (uno más). Elkarrekin Podemos pasaría de 11 a seis, y el PP de nueve a seis.

Ya tiene aprobados los presupuestos

Otra de las bazas que ha jugado a favor de este adelanto electoral es que Urkullu tiene la tranquilidad de que ya tiene aprobados los prepuestos de 2020, lo que supone un aval a su gestión. En diciembre, el PNV y Elkarrekin Podemos sellaron un acuerdo que permite al Ejecutivo de coalición dar luz verde a las cuentas de este año con la abstención de nueve de los once diputados de la confluencia de izquierdas.

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de partido. PPDEG

No quiere candidatura conjunta con Ciudadanos

Alberto Núñez Feijóo no quiere que haya la más mínima posibilidad de que en Galicia haya una confluencia electoral del PP con Ciudadanos, como propuso Inés Arrimadas, portavoz de la formación naranja en el Congreso, en lugares donde el nacionalismo tiene fuerza. “No es bueno condicionar las cosas, yo creo que es bueno ser coherente con la realidad política y territorial en la que se aplican las propuestas”, ha opinado Feijóo sobre este asunto. El líder del PP gallego ha recordado que su formación, con él al frente, “ha tenido mayoría absoluta en 2009, 2012 y 2016”.

Los sondeos son aún favorables

El líder del PP podría obtener su cuarta mayoría absoluta seguida. Las diferentes encuestas que se han ido publicando en los último meses le dan como ganador de forma muy apurada, por lo que adelantar los comicios podría resultarle más beneficioso que celebrarlas en septiembre. Feijóo quiere que las votaciones se produzcan con un Gobierno central que aún no habrá tenido tiempo de realizar grandes anuncios que puedan darle un impulso a la oposición en Galicia. También quiere evitar que Vox gane protagonismo en estos meses, lo que podría dejarle sin mayoría en caso de lograr el partido de Santiago Abascal algún escaño en el Parlamento gallego.