Educació només exigirà un C1 per a fer classe en anglés a partir del curs 2027-28, després d'expirar la moratòria

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà han explicat que segueix vigent la moratòria prevista en la disposició transitòria segona de la llei. La moratòria no figura en l'ordre perquè ja està contemplada en la llei, que és de rang superior, i els informes de l'Advocacia de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu ho han considerat innecessari.

En les oposicions previstes per a aquest 2020 no canvia res quant a l'anglés: el B2 es puntuarà com a mèrit i no serà requisit d'accés.

Respecte al valencià, les mateixes fonts han explicat que el canvi substancial que introdueix l'ordre és que per a accedir a la funció docent a la Comunitat Valenciana desapareix com a requisit obligatori el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i passa a ser el C1 de valencià. Tant la Capacitació com el Diploma de Mestre en Valencià passen a considerar-se mèrits.