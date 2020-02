CSIF denuncia "una altra imposició" d'Educació sobre la competència lingüística i demana una moratòria per a l'anglés

En un comunicat, la Central Sindical Independent i de Funcionaris ha explicat que aquesta ordre sorgeix sense que existisca "un programa real de formació a la plantilla docent per a adquirir la competència que se li exigeix" i "imposa la certificació C1 en anglés per a impartir matèries en eixa llengua vehicular malgrat que estava contemplat normativament que el B2 servira fins al 2026".

Davant aquesta decisió "unilateral" de Conselleria, la central sindical reclama una moratòria del requisit del B2 en forma de disposició transitòria durant un període de cinc anys prorrogables.

CSIF lamenta que Educació aplique mesures en matèria de competència lingüística sense "un pla de formació real i ajustat a les necessitats, sense una inversió en educació" i denuncia que ha adoptat eixa decisió "a esquenes del funcionariat i amb una nul·la predisposició a apostar realment per invertir en el sistema públic i els seus treballadors".

Per açò va a demanar una reunió urgent amb Conselleria "per a evitar una bretxa laboral entre docents de l'educació pública valenciana". El sindicat exigirà una negociació immediata per a dissenyar un programa de millora de competència en anglés, que tinga un període d'implantació d'almenys cinc cursos escolars, amb formació en horari lectiu i amb més recursos econòmics que permeten la possibilitat d'un curs escolar de formació en llengua estrangera retribuït sense càrrega lectiva per al docent.