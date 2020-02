La Estación de Microscopía Ciudadana de BBK Open Science 2020 abrirá este miércoles sus puertas en Bilbao

20M EP

Bilbao BBK Talent Sarriko acogerá desde este miércoles, día 12, y hasta el 20 de febrero, la Estación de Microscopía Ciudadana, en el marco de la programación anual de BBK Open Science 2020. La cita busca "descubrir la ciencia real a la ciudadanía" y se basa en el movimiento internacional Do It Yourself Biology.