El síndic de Greuges obri queixa d'ofici per les llistes d'espera per a les intervencions quirúrgiques

Com a primera actuació, el síndic ha sol·licitat un informe a la Conselleria de Sanitat perquè li comunique la dotació de quiròfans disponibles a la Comunitat Valenciana i el nombre d'ells en funcionament, amb la dada de la població a la qual atén.

Així mateix, també sol·licita la xifra d'intervencions quirúrgiques practicades durant el 2018 i el 2019; el nombre de pacients actualment en llista d'espera quirúrgica i el temps mitjà de demora a ser operat en les diferents especialitats, igual que la quantitat de professionals per cadascuna d'elles.

En la petició s'especifica a Sanitat que, per a facilitar l'estudi de les qüestions plantejades en la queixa, separe la informació requerida per Departaments de Salut. "Les llistes d'espera són un dels indicadors a tindre en compte per a determinar si el sistema sanitari aconsegueix estàndards de qualitat", segons assenyala.

El Síndic considera que la salut és "un element fonamental en la qualitat de vida de la ciutadania", i el denominat bloc Quirúrgic "és un dels recursos sanitaris amb major complexitat i en el qual, dins del procés assistencial, es concentren més recursos humans (equips multidisciplinaris), físics (quiròfans) i tecnològics".

La demora mitjana quirúrgica es va situar al desembre en 90 dies a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa 19 menys respecte als 109 dies del tall de setembre, i dos dies menys que en el mateix mes del 2018. D'aquesta manera, 54.303 pacients estaven a l'espera de ser intervinguts en la xarxa pública valenciana, segons les dades oferides per la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló.

Si a aquestes xifres s'afigen els pacients que no havien acceptat una oferta d'intervenció per al pla de xoc, o bé havien retardat la seua intervenció voluntàriament, la demora acumulada seria de 113 dies, 20 menys que al setembre del 2019.

El passat mes de desembre la Generalitat Valenciana va anunciar que el Pla Estratègic per a la reducció de les llistes d'espera sanitàries arrancava al gener i comptarà amb una oficina específica de seguiment en cada departament de salut. El pla estarà dotat amb 35 milions d'euros.