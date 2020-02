Madre e hijo, a por el récord Guinness corriendo en silla de ruedas la Maratón de Sevilla

"Mi madre me dice que se siente libre cuando corre conmigo y que querría hacerlo cada día si pudiera". Eric Domingo, un barcelonés de 27 años, le pone alas a su madre, Silvia Roldán, diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace más de 20 años, compartiendo su pasión por el running con su progenitora, a la que empuja en su silla de ruedas mientras corre.

Las pruebas en las que participan juntos no son menores. El próximo 23 de febrero lo harán en la Maratón de Sevilla y con un objetivo aún mayor: batir el récord Guinness en la especialidad de silla de ruedas empujada por un hombre. El listón lo tienen puesto en 2 horas, 58 minutos y 40 segundos. La de Sevilla será la tercera maratón que correrán los dos juntos tras las de Barcelona de los años 2017 y 2018.

Primer paso como regalo de cumpleaños

Pero el reto maratoniano comenzó hace cuatro años, el 4 de septiembre de 2016. Por el cumpleaños de ella, Eric quiso regalarle una carrera y participaron en una de 10 kilómetros que se celebró en el circuito de Montmeló. Desde entonces van sumando kilómetros y experiencias como corredores. Él no es deportista profesional (trabaja en el sector del marketing) pero ahora va a federarse para realizar competiciones nacionales. Lleva seis años corriendo aunque 2019 fue el de sus mejores marcas. No duda que, en gran parte, gracias a su madre.

La madre de Eric tiene 55 años y le ha inculcado desde bien pequeño su pasión por el deporte. "Jugaba a fútbol con las madres cuando yo lo hacía, nadaba, corría, me enseñó a jugar a tenis de mesa y a tenis y le apasionaba el motor. Llegó a competir con una vespa en la Baixada de Montjuïc", comenta Eric.

Hacer deporte, clave para su madre

Hace unos 13 años se comenzaron a manifestar en ella los signos más graves de la enfermedad degenerativa que padece y tuvo que ir dejando la práctica deportiva. "Ahora no puede nadar pero puede flotar en el agua. El deporte le ayuda a parar el avance de la dolencia, es la clave para que los síntomas no vayan a más", explica su hijo. "Sin ninguna recuperación, realmente estaría mucho peor a nivel físico. Se le nota cuando no puede hacer actividades, también en el carácter", añade.

Eric Domingo, corredor, y su madre, con esclerosis múltiple, correrán juntos la próxima Maratón de Sevilla. MIQUEL TAVERNA

Por todo esto, Eric pensó en involucrar a su madre en su pasión por las carreras, una decisión que ha logrado que "ella sienta que también practica deporte y que se emocione cuando acaba un entreno o finaliza una carrera".

Los entrenamientos no son fáciles

Lo vio como una forma de hacer aún más grande el vínculo emocional de ambos, que dice que es "muy fuerte" desde bien pequeño. "Somos dos gotas de agua, también en la forma de ser. Y cuando ves que se intercambian los papeles y tú eres el que se ha de encargar de ella, todavía te acercas más como hijo".

A pesar de la buena predisposición de Eric, los entrenamientos no son fáciles a nivel logístico. "Tenemos que madrugar más y coger un autobús. En épocas de mucho calor o frío se fatiga más, por lo que intento entrenar lo justo con ella para no saturarla ni cansarla demasiado".

También es fundamental que él se encuentre bien a nivel físico, aunque reconoce que le ayuda mucho la experiencia que ya tiene adquirida corriendo a la vez que empuja una silla de ruedas. A nivel muscular, estos se le cargan más "cuando hay tramos de subida". Y también sufren los brazos y los codos "al no poder moverlos, algo a lo que no estás acostumbrado cuando corres solo", indica.

Un récord para dar visibilidad a la enfermedad

A parte del reto personal y del vínculo maternofilial, Eric y su madre quieren dar mayor visibilidad a la lucha contra la esclerosis múltiple en cada carrera en la que participan, y en la de Sevilla lo harán por diversos motivos. Uno de ellos, personal, ella nunca ha estado en el sur. Otro, físico. "Me estaba encontrado muy bien en los últimos meses, si no, no me hubiera metido en este berenjenal. Lo veía factible, por lo que estoy motivado", dice.

"Los propios corredores a los que vas avanzando te van reconociendo el mérito. Cuánto respeto y qué buen rollo"

Las sensaciones son inmejorables de cara a batir el récord Guinness que se han propuesto: "En un test de media maratón que hicimos el pasado domingo 9 de febrero acabamos un minuto más rápido que el actual récord. Esto nos ha dado aún más confianza", explica Eric.

En Sevilla, no duda que correrán impulsados por la energía tanto de los participantes en la prueba como de los espectadores. Se lo dice la experiencia. "Es una pasada. En las dos maratones que corrimos en Barcelona el público nos animaba. Mi madre me preguntaba que cómo es que sabían su nombre y yo le decía que porque lo llevaba en el dorsal", comenta riendo.

"Durante el recorrido, los propios corredores a los que ibas avanzando te iban reconociendo el mérito. Cuánto respeto y qué buen rollo", recuerda y agradece Eric. El próximo día 23, Eric y su madre ya habrán ganado antes de comenzar a correr.