Consultorio de vivienda: "El dichoso gatito solo hace sus necesidades en mi plaza, necesito pisar en mi garaje"

Las comunidades de vecinos tienen cada semana una cita con el consultorio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid da cumplida respuesta a las inquietudes que surgen en el día a día de los edificios. Para formular tu pregunta escribe a la dirección de correo electrónico consultoriovivienda@20minutos.es. Estas son las dudas resueltas esta semana.

Vivo en una comunidad de vecinos con garaje comunitario. Se ha colado un gato en el garaje y desde hace ya meses vive ahí. Hay vecinos quese dedican a ponerle agua y comida y resulta que el dichoso gatito sólo hace sus necesidades en mi plaza.

He hablado con el administrador pero no me da solución, ¿qué puedo hacer? Necesito poder pisar en mi garaje.

Para evitar esta situación pueden aprobar una norma de régimen interno mediante la que se prohíba dar comida o bebida a los animales, dado que la consecuencia de ello es que se produce un actividad insalubre como es el caso.

Vivo en un edificio de viviendas con problemas de humedades y condensación en todas las viviendas y locales comerciales. Este problema es debido a que el mismo no tiene cámaras de aire, se tratade edificios con 60 años de antigüedad.

Nos han comentado especialistas que la solución idónea es cubrir el mismo con unas planchas especiales, pero este sistema es bastante costoso.

Dado que hay tres vecinos de un total de 12 que no quieren hacer esta obra, ¿podemos la mayoría realizarla asumiendo la totalidad devecinos el pago de dicha obra (tenemos que realizarlo mediante derramas).

Si es un problema de condensación por falta de cámaras de aire, dado que afecta a la habitabilidad de la vivienda, es obligatorio por parte de la comunidad ejecutar las obras que sean necesarias para solventar el problema. El pago debe ser asumido por todos.

Soy dueña de la plaza de garaje una comunidad de vecinos de Madrid. En verano solicité al presidente la llave del portal para acceder al garaje ya que en la rampa hay una señal de prohibido peatones, no hay acceso peatonal y además al ir con una niña pequeña me resulta hasta peligroso.

El caso es que varios vecinos me han llamado la atención por acceder al garaje por el portal ya que dicen que es una propiedad privada. Me gustaría conocer si existe esa prohibición.

Está prohibido utilizar la rampa para acceder al garaje si este no dispone de acceso peatonal. Por tanto, si el acceso únicamente se puede realizar por el portal tiene derecho a disponer de la llave para acceder al garaje.

Me llamo Javier y tengo una consulta sobre el ascensor. Si a la hora de instalarlo varios vecinos se niegan a aportar para su construcción ¿se les puede obligar a ello o impedirles usarlo?

Y una vez instalado, ¿se puede abonar una cuota de mantenimiento al margen de la cuota de la comunidad (a abonar por los vecinos interesados en la instalación del mismo) o tendría que abonarse en las cuotas de la comunidad por igual por todos?

Adoptado el acuerdo de instalación del ascensor, su pago es obligatorio para todos los propietarios, incluidos los disidentes, que deberán contribuir a su pago conforme a su coeficiente de propiedad o sistemade pagos establecido por la comunidad, salvo que se adopte un acuerdo por el que cual se les exima del pago y entre quienes lo hayan solicitado se paga a partes iguales.