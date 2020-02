Foo Fighters actuaran a València el 19 de juny en el seu únic concert a Espanya

La banda liderada per Dave Grohl repassarà els grans èxits de la seua carrera i s'encarregarà d'inaugurar la nit Yungblud, "una de les grans promeses del pop/rock britànic i el projecte lo-fi Honeyblood", ha explicat la promotora en un comunicat.

La venda general d'entrades s'obrirà aquest dimarts a les 10 hores en els punts de venda oficials d'aquest concert: la web Livenation i Ticketmaster.

La prevenda per a fans de Foo Fighters comença aquest dilluns a les 16 hores. D'altra banda, les persones registrades en Livenation tindran accés a una prevenda que estarà disponible des d'aquest dilluns a les 17 hores.

Amb nou àlbum d'estudi en el mercat, més de 27 milions de còpies venudes, premis de primera categoria (Grammys, Brit Awards, NME Awards), estadis esgotats pel món sencer i "himnes generacionals" de la talla d'Everlong, The Pretendre o The Best Of You, Foo Fighters és, a dia de hui, "un dels noms més poderosos del rock modern", ha destacat la promotora.

Dos anys i mig després de l'eixida de 'Concrete And Gold', el seu últim treball fins a hui, Foo Fighters ja estan treballant en el qual serà el seu desé disc.