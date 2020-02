Ribó apuesta por conservar la fachada del Metropol y hacerlo compatible con el uso hotelero propuesto

"Si buscáramos una voluntad de proteger, seguramente avanzaríamos todos en el mismo camino", ha señalado en este sentido el primer edil. Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en el presentación del festival de arquitectura Open House València 2020, preguntado por la situación del Metropol.

Por su parte, la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, que ha participado también en la citada presentación, ha destacado que el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat que estudie la posibilidad de proteger el Metropol a través de la Ley de Memoria Histórica.

Asimismo, el consistorio, por medio de la Delegación de Patrimonio y de Recursos Culturales, ha pedido a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos un informe sobre el valor patrimonial de esta construcción. En los últimos años, la administración municipal se ha mostrado a favor de acercar posturas y fomentar el diálogo en favor de la protección de la fachada y los elementos fundamentales del Metropol, tanto con los propietarios como con la Fundación Goerlich.

Joan Ribó ha comentado que desde hace años en torno a este inmueble "coinciden dos aspectos", por un lado, "una empresa que quiere hacer un hotel" y, por otro, la "voluntad de muchos sectores valencianos que consideran que su fachada hay que protegerla". A su vez, ha resaltado la intención del Ayuntamiento de conservarla.

"Nosotros queremos protegerla pero necesitamos tener herramientas jurídicas para poder protegerla", ha manifestado el alcalde, que ha hecho un llamamiento al empresario que proyecta un establecimiento hotelero en el inmueble para decirle que "el camino más rápido para que se pueda hacer un hotel seguramente sería proteger la fachada y tirar adelante".

"Nosotros estamos de acuerdo en que haya una instalación hotelera pero queremos proteger la fachada y buscamos soluciones para proteger la fachadas desde un punto de vista legal", ha insistido el responsable municipal. De este modo, ha reiterado que "si pudiéramos llegar a una síntesis" ese sería "el camino más rápido para hacer las dos cosas a la vez".

Preguntado por el punto en el que se encuentran los trámites referidos al Metropol y por si hay solicitud de licencia de derribo, Ribó ha apuntado que "la situación está en un momento en el cual para poder tener la licencia correspondiente hacen falta una serie de requisitos".

"Hay un requisito que no se está cumpliendo y mientras no se cumpla, no vamos a dar esa licencia", ha dicho Joan Ribó, que ha indicado que tener "una Valencia del siglo XXI" supone "respetar la del siglo XX, la del XIX" y otros. "Para respetar necesitamos proteger", ha subrayado.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejal de Desarrollo Urbano ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat "que estudie la posibilidad de que el edificio" del Metropol "sea protegido por la Ley de Memoria Histórica".

Sandra Gómez ha comentado que "ya se solicitó en la anterior legislatura" y ha insistido en que se trabaja para ver si desde la administración autonómica "se puede ya certificar la protección del edificio". En la misma línea que el alcalde, ha apuntado que la València del pasado y la actual deben "convivir".

La vicealcaldesa ha aseverado que en el Metropol transcurrieron "importantes actos" durante la II República y ha resaltado que, "por tanto, podía valorarse esa protección desde la óptica de la Ley de Memoria Histórica".

"LA MAYOR OPORTUNIDAD"

Gómez ha opinado que esta norma es "un instrumento más para poder proteger nuestro patrimonio" y ha dicho que en el caso del Metropol podría ser "un amparo, un paraguas de protección de sus elementos históricos". "La Ley de Memoria Histórica a día de hoy es la mayor oportunidad y la mayor esperanza para proteger el Metropol", ha insistido.

La también titular de Desarrollo Urbano ha comentado que aunque formalmente no tiene ningún informe de la Generalitat respecto a la petición del Ayuntamiento, sabe a través de los medios de comunicación que "está valorando positivamente esa solicitud".

"Leo lo que ha escrito un medio de comunicación, que la Dirección General de Memoria Histórica está valorando, sin la necesidad de la creación del instituto, poder proteger ya ese edificio tal y como lo solicitamos desde el área de Urbanismo en la anterior legislatura", ha expuesto.

Sandra Gómez ha considerado que esta es "una buena noticia" y ha avanzado que el consistorio solicitará formalmente una reunión para poder hablar sobre el tema del Metropol.