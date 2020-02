Collboni: "No se contempla ningún escenario que no sea el de celebrar con normalidad el Mobile"

El primer teniente de alcalde del Ayuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este lunes que ahora mismo "no se contempla ningún escenario que no sea el de celebrar con normalidad el Mobile". Después de que Sony y Amazon se hayan sumado a la decisión de otras empresas de no participar en el congreso por el coronavirus, Collboni ha señalado que Barcelona está "preparada" para acoger la edición de este año.

Sobre el anuncio de las empresas que no partiparán, ha añadido que "espera que sí que puedan venir el año que viene". Ante la posibilidad de que se aplace o no el acontecimiento -previsto del 24 al 27 de febrero-, el teniente de alcalde ha dejado claro que la decisión corresponde a la organización, es decir, a la GSMA.

En todo caso, ha recordado que el Mobile World Congress cuenta con casi 2.800 expositores que sí que han confirmado su asistencia. "La inmensa mayoría de empresas mantienen que vendrán", ha asegurado, reconociendo que algunas "grandes" no estarán.

"Los organizadores lo están preparando con todas las posibilidades sobre la mesa, con toda la decisión de sacarlo adelante", ha apuntado. Desde el consistorio, ha afirmado Collboni, tienen "todos los servicios preparados" y en conjunto con la administración catalana y estatal están trabajando para "garantir el mejor Mobile posible", desde el punto de vista de la seguridad, la movilidad y la salud.

De hecho, ha destacado que desde las administraciones se está trabajando según las indicaciones de las autoridades sanitarias y la OMS. "Cada decisión que se toma -desde la administración- como medida de prevención se hará siempre de acuerdo con las autoridades", ha indicado, asegurando que por ahora no hay cambios con respecto a hace un día.