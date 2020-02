Puig, relativament satisfet amb el compromís del Govern central amb l'IVA i insisteix en un dèficit asimètric

"La nostra satisfacció sempre és molt relativa", ha remarcat als periodistes abans d'un homenatge a la bioquímica Margarita Salas, sobre la proposta que va llançar el passat divendres la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Puig ha destacat que "l'objectiu fonamental no és parlar d'una mensualitat de l'IVA" i que "el problema que tenen els valencians és un finançament just". "Fins que no aconseguim una satisfacció justa no podrem estar satisfets", ha subratllat.

Sí ha reconegut un "cert compromís" del Govern de Pedro Sánchez "positiu" per a la Comunitat Valenciana, per l'augment de l'aportació de l'Estat per a dependència perquè passa del 12% actual al 50% com marca la llei.

També ha destacat dos "compromisos molt importants" del nou executiu PSOE-Unides Podem, en assumir part del dèficit per a les comunitats i abordar el canvi del model de finançament autonòmic com a "nucli central". La meta, "la igualtat dels espanyols davant la prestació de servicis públics fonamentals com educació, sanitat o servicis socials".

Fins aleshores, ha garantit que portaran al pròxim CPFF la seua proposta d'un dèficit asimètric per a la Comunitat Valenciana, si bé "encara no s'ha plantejat i no s'ha arribat a eixa discussió". "No és el mateix generar una expectativa de dèficit per als qui estan ben finançats que per als qui estem pitjor", ha defès.

Ximo Puig ha assegurat que la posició de la Generalitat Valenciana és "clara", un dèficit asimètric que "de moment servisca per a pal·liar una situació de desigualtat i falta d'equitat" en la fiscalitat autonòmica.