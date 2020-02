Detingut un home per simular el robatori d'una bossa amb 800 euros i 19 dècims de loteria a Betxí

L'actuació va començar quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement per mitjà d'una denúncia que un home que es trobava en un saló de recreatius, quan va eixir a l'exterior del local després de rebre una telefonada, li havien sostret la bossa que portava, en l'interior de la qual portava 800 euros en bitllets de 100 euros, 19 dècims de loteria i diversa documentació personal.

En el transcurs de la investigació, després de la realització de nombroses perquisicions i altres gestions més tècniques, es va comprovar que no era real allò que havia denunciat.

Per tals motius, va ser detingut un home de 50 anys com a possibleautor d'una simulació de delicte. L'actuació ha sigut realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Borriana.