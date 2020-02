Amazon, Sony, Ericsson... ¿qué firmas dejan el Mobile por el coronavirus y qué medidas toman las que irán a Barcelona?

El nuevo coronavirus de Wuhan (China) se ha cobrado la vida de más de 900 personas en ese país y los casos detectados en todo el mundo superan los 40.000, de los que más de 90% se encuentran en territorio chino. El brote, declarado como emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS), está afectando al Mobile World Congress, previsto del 24 al 27 de febrero en Barcelona. De momento, ya son cinco gigantes tecnológicos los que han anunciado que no asistirán este año para evitar la expansión del coronavirus.

Estas son las empresas que mantienen su asistencia a pesar del miedo al coronavirus y las que, por el contrario, han cancelado su presencia. Otras firmas, en cambio, han asegurado que de momento siguen con sus planes adelante para estar en la gran cita pero han adoptado ciertas medidas para estar presentes.

Las cinco que se van

La multinacional japonesa Sony anunció este lunes que no participará. "Puesto que damos la mayor importancia a la seguridad y bienestar de nuestros clientes, socios, periodistas y empleados, hemos tomado la difícil decisión de retirar nuestro expositor y participación en el MWC 2020 en Barcelona, España", señaló el conglomerado en un mensaje publicado en su página web.

Sony es la última de una serie de multinacionales que han adoptado la misma medida. Junto a ella, la estadounidense Amazon, que alega "las continuas preocupaciones en torno al nuevo coronavirus"; la sueca Ericsson, que considera que "no puede garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes"; o la surcoreana LG, que prima eliminar "por completo" el riesgo de exponer a sus empleados al coronavirus en viajes internacionales. Tampoco estará en la feria Nvidia "dados los riesgos para la salud pública en torno al coronavirus".

Este goteo de bajas supone un serio revés a la empresa organizadora del evento, GSMA, que esperaba más de 110.000 asistentes, cifra similar a la de 2019, cuando se alcanzó el récord de a congresistas.

La empresa taiwanesa Asus tampoco acudirá a la cita de Barcelona, si bien especificaron que su retirada no estaba ligada al coronavirus. "De hecho, a pesar de no contar con un stand, como ya ha sucedido en años anteriores, sí que asistirá personal de Asus a la feria", informaron.

Los que, de momento, mantienen su presencia

Pese a las salidas de cinco grandes compañías, otros grandes que siguen en la cita son Google, Microsoft, Samsung, Lenovo, Intel o Telefónica. Huawei, OPPO y Xiaomi también confirmaron su asistencia. Las empresas chinas, como las tres últimas, son clave en la cita de Barcelona.

En un comunicado, la organizadora del Mobile World Congress (MWC), GSMA, ha asegurado que, pese a estas renuncias y a la posibilidad de que se produzcan otras, más de 2.800 expositores mantienen su presencia en el evento tecnológico.

Medidas de precaución

Con la caída de Sony en el cartel, la celebración del MWC en Barcelona se pone en duda nuevamente. De momento, la organización sigue adelante pese a las bajas, y ya ha detallado un protocolo para evitar el contagio en la cumbre.

GSMA, la organizadora del Mobile World Congress (MWC), prohibirá el acceso a la feria de los viajeros procedentes de la provincia china de Hubei y todos los que lleguen del país asiático deberán demostrar que han estado fuera 14 días antes. Además, se realizarán controles de temperatura a los asistentes.

La patronal ha añadido que continuará "monitorizando" la situación y "adaptará sus planes" en función de las recomendaciones que se les hagan llegar. Al mismo tiempo, recuerda que ya se han redoblado las medidas preventivas y que, por ejemplo, se incrementarán los programas de desinfección y limpieza por toda la zona expositora, así como habrá un mayor apoyo sanitario y se llevarán a cabo campañas de sensibilización e información para evitar la propagación o el contagio del virus.

Empresas que asisten pero con precauciones

Algunas empresas chinas como ZTE y Huawei han anunciado que tomarán "medidas preventivas". Ambas compañías se enfrentan a las restricciones de vuelo de los ciudadanos chinos, por ejemplo, lo cual complica su presencia en la feria tecnológica. Para solventarlo, están formando a ciudadanos españoles que sustituirán a los empleados chinos que tenían previsto acudir al Mobile.

Oppo y Xiami, por su parte, han suspendido las visitas turísticas que venían organizando durante ediciones pasadas para los periodistas chinos.

Otras medidas adoptadas por las empresas chinas para salvar su presencia en Barcelona han sido el adelanto del viaje de sus empleados, para que puedan llegar a la ciudad condal con antelación suficiente para cumplir con los protocolos de seguridad, y realizar la cuarentena de 14 días a la que se somete a los ciudadanos chinos para prevenir el contagio del coronavirus, recoge el medio especializado Wired.

El MWC "no pende de un hilo"

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado este lunes que el Mobile World Congress (MWC) "en ningún caso" se suspenderá ni se retrasará, y ha pedido no generar alarmismos, después de las cancelaciones de empresas como Ericsson, Nvidia, LG, Amazon y Sony ante el brote de coronavirus.

En una entrevista de Rac1, Puigneró ha defendido que tiene "plena confianza" en que el MWC se desarrollará con normalidad y ha indicado que lo tienen todo preparado. "Estamos, evidentemente, preocupados por lo que está sucediendo con el tema del coronavirus y estamos tomando las medidas para que todo vaya con normalidad, pero (el MWC) no pende de un hilo", ha expuesto.

Ha enfatizado que "no hay ningún motivo" para no ir al Mobile y ha dicho que están en contacto permanente con los organizadores del salón, la GSMA. "Cada año salen cuestiones sobrevenidas respecto al Mobile. Este año que nos pensábamos que todo ya lo teníamos controlado, va y aparece este coronavirus", ha expuesto, y ha recalcado que GSMA, Fira de Barcelona y Generalitat están preparados para volver a hacer un buen salón.

Sobre las empresas que han anunciado que no asistirán, Puigneró ha sostenido que el número total de las que vendrán al MWC "son muchas más" y que no vienen por las políticas de empresa que no dejan viajar a sus trabajadores por el mundo ante el brote, no por una cuestión exclusiva del salón o de Cataluña.