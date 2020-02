Cantó sobre el seminari de Dénia: "El tripartit viu alié a la realitat i s'oblida dels verdaders problemes"

"La trobada del Consell deixa, una vegada més, com totes les anteriors, anuncis populistes que no es fan efectius i, sobretot, que no es tradueixen en cap millora econòmica ni social per als valencians", ha criticat el portaveu de Cs.

Toni Cantó s'ha pronunciat en aquests termes en un comunicat després de conéixer el contingut del seminari i ha lamentat que "lluny de solucionar qüestions clau per a la Comunitat Valenciana, el tripartit continuarà augmentant les llistes d'espera sanitàries, destruint ocupació i allunyant les inversions o atemptant contra el dret a la llibertat lingüística".

Per a Cantó, és un "contrasentit" que el Consell llance propostes com el dia de la infermera, però no aborde la saturació dels hospitals" o "anuncie una cimera contra la despoblació quan no han adoptat solucions reals a aquest problema en més de quatre anys".

En aquesta línia, ha lamentat el "cinisme" del tripartit en parlar de l'interior de la Comunitat Valenciana "a penes dos mesos després d'haver rebutjat totes les propostes de Cs en els pressupostos autonòmics per a combatre la despoblació".

A més, Cantó ha afirmat que "l'equip de Ximo Puig s'oblida d'un dels sectors socials que més dificultats estan passant com són els joves valencians". "El tripartit no només està espantant grans projectes inversors que suposarien la creació de milers de llocs de treball per a les generacions més preparades sinó que, a més, en matèria de vivenda, ha obviat abordar el problema del lloguer i les dificultats per a accedir a una vivenda digna per part dels joves", ha afegit.

"Que Puig i la resta de membres del Consell expliquen per a què serveixen les seues reunions internes, quan el mateix divendres el Consell de Política Fiscal i Financera, en el qual participava el propi conseller d'Hisenda, Vicent Soler, va tirar per terra les reivindicacions de la Comunitat Valenciana per a la reforma del sistema de finançament i la devolució de l'IVA del 2017", ha exposat.